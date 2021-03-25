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護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子，南投地院裁准羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子，南投地院裁准羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投日月潭魚池鄉金龍山日前驚傳隨機搶劫丟包案，一名護理師登山途中被兩名歹徒蒙眼、綁手洗劫，再帶到深山丟包，警方後逮捕其中一名嫌犯涂姓男子，並依強盜罪嫌移送法辦；涂男招供是與舅舅預謀犯案，檢方昨晚向地方法院聲請羈押，法官認為涂男犯嫌重大，且尚有共犯在逃，裁定予以羈押禁見。

夏姓護理師19日獨自開車停在涼亭旁，因獨自移動被兩名歹徒鎖定，慘遭蒙眼、綁手，並將身上的1400多元現金、手機等洗劫一空，而兩名歹徒將護理師後帶到深山的樹上用童軍繩綑綁，毆打逼迫說出提款卡的密碼，再開著對方的車下山，盜領數萬元後棄車逃跑；受害人自行脫困後，在陌生山路摸索近10小時，在20日凌晨12時許才找到派出所報案求援。

▲一名男護理師在南投金龍山涼亭遭綁架搶劫、丟包山區。（圖／翻攝Google地圖）

▲一名男護理師在南投金龍山涼亭遭綁架搶劫、丟包山區。（圖／翻攝Google地圖）

南投警方組成專案小組，鎖定2名涉有重嫌且前科累累的毒品治安人口男子，先在埔里鎮市區逮捕其中一名涂姓嫌犯，訊後依強盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

涂男原本對共犯身分和下落語焉不詳，後坦承因缺錢花用，才與他的舅舅共謀行搶，並準備手套、膠帶等犯案工具，於金龍山步道附近見被害人獨自登山而尾隨犯案，導致被害人胸腹部和四肢都受到大小不等的挫傷，警方目前持續追緝另一名共犯到案。

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子，檢方昨聲押獲准。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方逮捕金龍山搶案其中一名嫌犯涂姓男子，檢方昨聲押獲准。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢方昨向地院聲請羈押，法官依被害人所述、扣案物品等相關卷證資料，指被告涉刑法多項犯嫌重大，且所犯強盜罪部分為最輕本刑5年以上徒刑重罪、尚有共犯在逃，有足夠事實認定有逃亡、勾串共犯之虞，於訊問完畢後裁定准予羈押，並禁止接見通信。

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