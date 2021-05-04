清大校慶「校友集體發紫照」瘋傳　校方急解釋：這是時空躍影

▲清大校慶一張校友合影引網熱議。（圖／國立清華大學臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

清華大學日前舉辦校慶，學校粉專也分享了活動照片，其中一張校友合影照卻引來網友瘋傳。原來是因為該照片將6位知名校友與清大招牌合成，但其色調詭異，人物比例變形，令不少網友笑稱「設計系也望塵莫及」。對此，校方首度出面回應，這些圖片並非P圖，而是以「時空躍影」的科技藝術手法，讓來賓在綠幕前合影，彷彿穿越時空到100年前的清華。

國立清華大學4月25日慶祝110周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜」活動，官方臉書粉專也分享相關活動照片，但其中幾張照片卻引起網友熱議。照片內容是玉山銀行董事長黃男州、桃園長庚醫院副院長葉大森、Whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華、苗栗清安國小校長李勁霆的合照，但相片色調明顯偏紫，人物比例似乎也變形，去背更是沒有去乾淨。

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▲清大臉書上傳多張圖片，質感讓許多網友直搖頭。（圖／國立清華大學臉書）

貼文一出，引來許多網友紛紛留言笑稱，「貴校P圖功力優質浪漫」、「可以當紫色iPhone 12的桌布」、「是不是紫色波蜜喝太多啊」、「這設計系也望塵莫及吧」、「色調一致，真的很會P圖」、「這張圖沒有任何系主任參與，也沒經過任何彩排，但我很確定這種P圖絕對會破壞校譽」、「看起來需要上影像合成的課」、「這個是沒經費還是得罪美編？」、「這些人紫光罩頂都很有清華價值耶」。貼文還引來鬼水阿才留言指出，相片中的校友之一鄭勝丰還把牌子拿反了，都沒人站出來告訴他嗎？

有網友更是發文痛批，這可能是「近年來看過最拙劣的P圖了」，光線不對，去背去不乾淨，為了學校代表色硬是弄上奇怪的紫色，拜託國際清華大學認真面對自己的門面，不要隨便凹小編或工讀生作圖，這樣的貼文品質，對照片被放上去這幾位，「究竟是榮譽還是侮辱？」

對此，清華大學秘書處公共事務組回應，這些圖片並非P圖，而是以科技藝術手法，讓來賓在活動現場的綠幕前合影，便可即時與本校老照片合成，過程只要10秒，彷彿來賓穿越時空到100年前的清華，此科技藝術裝置稱為「時空躍影」。

▼校方解釋，圖片非P圖，而是「時空躍影」的科技藝術手法。（圖／國立清華大學提供）

