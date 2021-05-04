　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

秀山國小街景圖。（圖／截自Google Maps）

▲秀山國小今日傍晚進行全校消毒。（圖／截自Google Maps）

記者崔至雲／台北報導

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括雙北、桃園等地，引發民眾擔心。平時在秀山國小租借場地打球的球友稍早接獲通知，該校今（4日）下午將進行全校消毒，晚上羽球場地暫停開放。對此，新北教育局證實，近日疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日將進行全校環境消毒。

平時在秀山國小租借場地打球的球友今早接獲校方通知：「各位球友早安！非常抱歉！剛剛臨時接獲通知，因中永和疫情目前較嚴重，為考量大家的健康，今天下午本校將進行全面性消毒，所以晚上06:00～10:00的羽球場地暫停開放。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從粉專發現，3天前（1日）該校才剛辦完校慶，許多家長開心分享孩子參加運動會的照片，不料今日卻因疫情該校將封校消毒。對此，秀山國小學學務主任楊景元向《ETtoday新聞雲》記者說明，因應這幾天公布的確診足跡，確實不少學生家長擔心，也剛好上周六學校舉辦校慶運動會，為了預防有足跡遍部中永和地區，今日上午各班老師已經帶領學生用漂白水進行基本消毒，公共空間也有請志工幫忙協助，但為了有更深度的清潔，因此今日傍晚請廠商進入校學，將封閉校園2小時進行更深度的消毒工作。

據了解，今天學生16:00放學，但還有課後班會到17:40才下課，所以預計會從18:00進行全校大消毒。對此，教育局證實，經詢該校表示，因最近疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日於上課期間教室實施消毒，放學後並進行整體性的校園環境消毒。

ET快訊
快訊／墨西哥高架橋突崩塌　列車斷成兩截！死傷慘重
滅蟑神器！　直擊「1打1000」也穩贏
快訊／台鐵列車突冒大量白煙！　乘客急逃下車
台中彰化也亮紅燈！　北市「共11人確診」轉紅
台股盤中重挫500點　分析師曝「止跌關鍵」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

婆婆想在婚宴「穿白色蕾絲」！她反駁遭罵　男友挺媽：妳不要管

前男友出軌學妹！女大生呆了　自曝「我們一天7次」：體力太好嗎

滅蟑神器「1打1000」穩贏　直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天大蟑螂

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

一天出2次包！台鐵區間車松山站「冒白煙」　乘客驚恐下車

代理教師兼行政待遇不合理！教團點名4縣市：勞力嚴重被壓榨

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅　北中台疫情拉警報

快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

陳時中坦言社區可能有病毒！疾呼民眾做好「三件事」

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

三接外推環差報告8月送審　詹順貴籲環保署：一定要遵守程序正義

婆婆想在婚宴「穿白色蕾絲」！她反駁遭罵　男友挺媽：妳不要管

前男友出軌學妹！女大生呆了　自曝「我們一天7次」：體力太好嗎

滅蟑神器「1打1000」穩贏　直擊爆噁畫面！兇猛KO飛天大蟑螂

怕「核四復辟」！詹順貴喊話潘忠政：不選擇對話要選擇對撞？

一天出2次包！台鐵區間車松山站「冒白煙」　乘客驚恐下車

代理教師兼行政待遇不合理！教團點名4縣市：勞力嚴重被壓榨

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅　北中台疫情拉警報

快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

陳時中坦言社區可能有病毒！疾呼民眾做好「三件事」

鼓鼓被指「態度要加油」首表態！隊友全封口真相曝…小刀：最真實的哥

搜出催產素！高公寓頂樓淪繁殖場　23品種犬養在排泄物鐵籠獲救

印度新冠確診數破2千萬！當局證實「疫情減緩」...首都氧氣瓶短缺

農民職災保險5月推傷害給付加倍保障　雲林農民自負額縣府包了

快訊／侯友宜宣布：新北密閉式活動中心關閉3週　親子館採預約制

「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

浪浪穿梭車陣害怕過馬路　她見前車開門難忘「最暖一幕」

里長朝女官員臉吐口水！不滿用水分配吵架　推趴水利會組長

星巴克5月買一送一加碼兩天！5款咖啡揪朋友只要半價　還有商品85折

衛少助攻籃板雙二十！178次大三元緊追大O　主帥讚史上第2強控衛

生活熱門新聞

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

國一14歲當爸！大學「升格3寶爸」全班震撼

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

更多熱門

相關新聞

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括雙北、桃園等地。新北市蘆洲區某補習班宣布，即日起停課5天，引起地方居民議論，甚至謠傳有學生家長確診。教育局回應，該補習班表示因考量最近疫情升溫，且考量最近疫情涉及三蘆地區，足跡太近，擔心有潛伏期，自主停課5天進行環境消毒。

新北加強公車清潔　增密度2hr消毒一次

新北加強公車清潔　增密度2hr消毒一次

泰國台商確診「偷搭機返台」　駐泰代表處證實了

泰國台商確診「偷搭機返台」　駐泰代表處證實了

疫情延燒！北部金融圈全面戒備　4方式嚴防

疫情延燒！北部金融圈全面戒備　4方式嚴防

他嘆沒人關心疫情　網曝現況：誰在戴口罩

他嘆沒人關心疫情　網曝現況：誰在戴口罩

關鍵字：

中和秀山國小消毒確診校慶教育局

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

見野生哈士基！網：以為戴安全帽

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面