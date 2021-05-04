快訊／3天前校慶剛結束！中和秀山國小晚上緊急消毒　教育局證實了

▲秀山國小今日傍晚進行全校消毒。（圖／截自Google Maps）

記者崔至雲／台北報導

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括雙北、桃園等地，引發民眾擔心。平時在秀山國小租借場地打球的球友稍早接獲通知，該校今（4日）下午將進行全校消毒，晚上羽球場地暫停開放。對此，新北教育局證實，近日疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日將進行全校環境消毒。

平時在秀山國小租借場地打球的球友今早接獲校方通知：「各位球友早安！非常抱歉！剛剛臨時接獲通知，因中永和疫情目前較嚴重，為考量大家的健康，今天下午本校將進行全面性消毒，所以晚上06:00～10:00的羽球場地暫停開放。」

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從粉專發現，3天前（1日）該校才剛辦完校慶，許多家長開心分享孩子參加運動會的照片，不料今日卻因疫情該校將封校消毒。對此，秀山國小學學務主任楊景元向《ETtoday新聞雲》記者說明，因應這幾天公布的確診足跡，確實不少學生家長擔心，也剛好上周六學校舉辦校慶運動會，為了預防有足跡遍部中永和地區，今日上午各班老師已經帶領學生用漂白水進行基本消毒，公共空間也有請志工幫忙協助，但為了有更深度的清潔，因此今日傍晚請廠商進入校學，將封閉校園2小時進行更深度的消毒工作。

據了解，今天學生16:00放學，但還有課後班會到17:40才下課，所以預計會從18:00進行全校大消毒。對此，教育局證實，經詢該校表示，因最近疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日於上課期間教室實施消毒，放學後並進行整體性的校園環境消毒。