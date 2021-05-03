清大校慶粉專P圖瘋傳！校友「集體發紫」...網笑：設計系也望塵莫及

▲清大校慶1張校友合影引熱議。（圖／國立清華大學臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國立清華大學日前舉辦校慶，學校粉專也分享了相關活動照片，不過其中一張校友代表合影卻引起網友熱議。原來是因為該照片將6位知名校友與清大招牌合成P圖，但該相片不僅色調詭異，人物比例也變形，相片中還有校友把牌子拿反了。對此，引來網友批評，「拜託清大認真面對自己門面，這樣的貼文品質，對照片被放上去這幾位（校友），究竟是榮譽還是侮辱？」

國立清華大學上月25日慶祝110周年校慶，邀請醫學、政經、藝術、教育、科技及跨領域校友代表參加「清華新臉譜」活動，官方臉書粉專也分享相關活動照片，但其中幾張照片卻引起網友熱議。照片內容是玉山銀行董事長黃男州、桃園長庚醫院副院長葉大森、Whoscall創辦人鄭勝丰、台北市議員林亮君、導演廖建華、苗栗清安國小校長李勁霆的合照，但相片色調明顯偏紫，人物比例似乎也變形，去背更是沒有去乾淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲清大臉書上傳多張P圖，合成品質令網友直搖頭。（圖／國立清華大學臉書）

貼文一出，引來許多網友紛紛留言笑稱，「貴校P圖功力優質浪漫」、「可以當紫色iPhone 12的桌布」、「是不是紫色波蜜喝太多啊」、「這設計系也望塵莫及吧」、「色調一致，真的很會P圖」、「這張圖沒有任何系主任參與，也沒經過任何彩排，但我很確定這種P圖絕對會破壞校譽」、「看起來需要上影像合成的課」、「這個是沒經費還是得罪美編？」、「這些人紫光罩頂都很有清華價值耶」。貼文還引來鬼水阿才留言指出，相片中的校友之一鄭勝丰還把牌子拿反了，都沒人站出來告訴他嗎？

有網友更是發文痛批，這可能是「近年來看過最拙劣的P圖了」，光線不對，去背去不乾淨，為了學校代表色硬是弄上奇怪的紫色，拜託國際清華大學認真面對自己的門面，不要隨便凹小編或工讀生作圖，這樣的貼文品質，對照片被放上去這幾位，「究竟是榮譽還是侮辱？」