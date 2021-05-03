　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鹹濕照遭男友PO臉書「2年沒刪」　她崩潰求償90萬結果出爐

▲吳姓男子把女友身體私密照po上臉書讓網友共賞，台南地院判吳男須賠6萬元給被害人，同時移除臉書po文與私密照片。（圖／記者林悅攝）

▲吳姓男子把女友身體私密照po上臉書讓網友共賞，台南地院判吳男須賠6萬元給被害人，同時移除臉書po文與私密照片。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

曾擔任扶輪社長的吳姓男子，因與女友交往期間，曾因生理需求，要求女友拍僅著內衣褲與雙腿大開、跪姿、撫胸的私密照給他看，吳男當初女友保證僅自己欣賞，惟2018年7月吳男竟把女友私密照po上臉書供網友共賞，而被女友提告求償90萬元，台南地院判賠6萬元慰撫金、並須把臉書貼文與私密照移除，案可上訴。

被害人傷心指控，與吳男從2014年開始交往，後因男方劈腿，兩人在2020年間分手，但交往期間她把身體私密照傳給男友，對方說不會外傳，不料在她不知情下，男友竟把她的私密照貼到個人臉書帳號、並當作封面與大頭貼照，使得男友100多名臉書好友及其他網友得以上網瀏覽共見共聞。

被害人指控，她的身體私密照片被吳男po在網路臉書2年多，一直未刪除，害她身體隱私被網友看光光，隱私權與名譽權遭受嚴重侵害，這一生難以平復，吳男這麼做，讓她日夜恐懼不安，也因男方劈腿分手後的憂鬱情緒更為加重。她要求吳男刪除這臉書帳號，吳男竟說已經忘記密碼、無法刪除，為此她提告求償90萬元慰撫金。

法官審理中，吳男承認女友的私密照片是他po在臉書，po了之後才告知女方，當時只是為了好奇、好玩，後來因帳號密碼已遺失，他不知道如何刪除，如果女友覺得分手後需要補償，他會盡其所能，但女友要求金額太高了！

法官審理後認為，吳男把被害人私密照po上臉書，確侵害女方的名譽及隱私權，考量雙方身分、經濟能力等條件與女方所受精神傷害，判吳男應賠女方6萬元慰撫金、並須把臉書貼文與私密照移除，此案還可上訴。

維持30分鐘強勁吸力

ET快訊
快訊／確診者曾去永和！永平國小校慶緊急取消　全校消毒
快訊／桃園無預警大規模停電　肇事者原來是「牠」
iPhone千萬別按！他點開「IG這功能」死當：關機也沒救
買1送1、加5元多1杯！　開工日「咖啡優惠」懶人包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

抓毒蟲見正妹女友竟約砲縱放　色警重遭判吹哨者最高可領400萬

宜蘭三星民宅暗夜大火1男全身焦黑亡　死者是村長岳父

失志男樓梯間脫褲「DIY」　鄰撞見嚇壞...他辯宣洩壓力

鹹濕照遭男友PO臉書「2年沒刪」　她崩潰求償90萬結果出爐

母喊「阿弟別這樣」！富少著魔百刀砍死爸媽　逼5同伙補刀原因曝

基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

高雄天降不明火星！「中國人」招牌燒了　理容院短裙女員工驚逃

南投黑衣人比松山更狠　半夜闖住家快打死人！警隔天就破案

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

抓毒蟲見正妹女友竟約砲縱放　色警重遭判吹哨者最高可領400萬

宜蘭三星民宅暗夜大火1男全身焦黑亡　死者是村長岳父

失志男樓梯間脫褲「DIY」　鄰撞見嚇壞...他辯宣洩壓力

鹹濕照遭男友PO臉書「2年沒刪」　她崩潰求償90萬結果出爐

母喊「阿弟別這樣」！富少著魔百刀砍死爸媽　逼5同伙補刀原因曝

基層警：許書桓刪96秒影片還有「壓力來源」　2關鍵曝疑點

高雄天降不明火星！「中國人」招牌燒了　理容院短裙女員工驚逃

南投黑衣人比松山更狠　半夜闖住家快打死人！警隔天就破案

海巡揭陸男靠一桶油、iPhone橫渡關鍵　最強淘寶橡皮艇5用途曝

梁玹種好投贏得遊騎兵信任　6日先發初登板對雙城

崔曉菁慘死懸案19年！被託夢輔大生現身　超毛3關鍵「人名都說了」

網傳案1136詳細足跡「確診前曾遊花東」　陳時中證實！

中國海警船頻近釣魚台！疑見機關砲　日本擬增設部隊護「領海」

生日有6站出來！「每人875元」爽住台東星級飯店　免費無限吃早餐

App Store新增「搜尋建議」功能　縮小範圍加速處理

抓毒蟲見正妹女友竟約砲縱放　色警重遭判吹哨者最高可領400萬

邵宗海／美國戰略模糊下　台灣是地球上最危險的地方？

姜文、邦喬飛蜘蛛　雲南新種發現者致敬偶像盼「引起更多關注」

拆解AirTag　iFixit成功鑽出「鑰匙孔」

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

局長交手機原因曝光！監視器還原未上報警政署

台中已婚派出所長猛追未婚女警　分局回應了

偷渡「黑水溝」2方式曝　海巡將查雷達追單艇路徑

關鍵96秒曝光　所長認了「為保形象刪畫面」

母喊「阿弟別這樣」！　林口富少百刀砍死爸媽

更多熱門

相關新聞

逼男友「買2萬化妝品」！女友當街撕爛衣服

逼男友「買2萬化妝品」！女友當街撕爛衣服

情侶在大街上吵架，原因竟然是一組2萬元的化妝品！有民眾在頂溪捷運站的速食餐廳旁目擊，一對情侶正在吵架，兩人爭執愈演愈烈，甚至成了肢體衝突，女方還要求「去跟人借錢我也要買」，離譜畫面令人看傻眼。

和開房間的拚了！IG Live添新功能「可關視訊、開靜音」

和開房間的拚了！IG Live添新功能「可關視訊、開靜音」

女友抽搐、口吐白沫送醫不治　他全程3hr直擊拒救！心機曝

女友抽搐、口吐白沫送醫不治　他全程3hr直擊拒救！心機曝

遠距男友超愛傳「咬妳喔」　她尷尬想分了

遠距男友超愛傳「咬妳喔」　她尷尬想分了

他想入贅照顧女友癱瘓哥　一通電話崩潰

他想入贅照顧女友癱瘓哥　一通電話崩潰

關鍵字：

臉書女友私密照

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

新冠病毒「超級免疫者」出現了

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

台灣支援了　印網：你們才是朋友

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

雷／《文森佐》結局！4人領便當　玉澤演死法超殘

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面