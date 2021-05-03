鹹濕照遭男友PO臉書「2年沒刪」　她崩潰求償90萬結果出爐

▲吳姓男子把女友身體私密照po上臉書讓網友共賞，台南地院判吳男須賠6萬元給被害人，同時移除臉書po文與私密照片。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

曾擔任扶輪社長的吳姓男子，因與女友交往期間，曾因生理需求，要求女友拍僅著內衣褲與雙腿大開、跪姿、撫胸的私密照給他看，吳男當初女友保證僅自己欣賞，惟2018年7月吳男竟把女友私密照po上臉書供網友共賞，而被女友提告求償90萬元，台南地院判賠6萬元慰撫金、並須把臉書貼文與私密照移除，案可上訴。

被害人傷心指控，與吳男從2014年開始交往，後因男方劈腿，兩人在2020年間分手，但交往期間她把身體私密照傳給男友，對方說不會外傳，不料在她不知情下，男友竟把她的私密照貼到個人臉書帳號、並當作封面與大頭貼照，使得男友100多名臉書好友及其他網友得以上網瀏覽共見共聞。

被害人指控，她的身體私密照片被吳男po在網路臉書2年多，一直未刪除，害她身體隱私被網友看光光，隱私權與名譽權遭受嚴重侵害，這一生難以平復，吳男這麼做，讓她日夜恐懼不安，也因男方劈腿分手後的憂鬱情緒更為加重。她要求吳男刪除這臉書帳號，吳男竟說已經忘記密碼、無法刪除，為此她提告求償90萬元慰撫金。

法官審理中，吳男承認女友的私密照片是他po在臉書，po了之後才告知女方，當時只是為了好奇、好玩，後來因帳號密碼已遺失，他不知道如何刪除，如果女友覺得分手後需要補償，他會盡其所能，但女友要求金額太高了！

法官審理後認為，吳男把被害人私密照po上臉書，確侵害女方的名譽及隱私權，考量雙方身分、經濟能力等條件與女方所受精神傷害，判吳男應賠女方6萬元慰撫金、並須把臉書貼文與私密照移除，此案還可上訴。

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