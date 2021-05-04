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「人妻你是惹不起的」小三索求無度　軍人以死捍衛名譽

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄有一名王姓軍人深陷不倫戀情，遭到小三索求無度，最終以死明志。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名陳姓女子在社區擔任清潔員，因故與一名王姓職業軍人結識，2人雖都已婚，卻進一步發生不正常的男女關係，事後陳女多次傳送「讓你死得很難看」、「人妻你是惹不起」等簡訊內容，向王男索討封口費。陳女索求無度讓王男備感壓力，深怕不倫戀情哪天會被拆穿，最終選擇在家自殺身亡。王男的妻子發現真相後，怒對陳女提出告訴，要求賠償800萬元。橋頭地方法院一審依恐嚇取財判陳女有期徒刑6個月，得易科罰金，王妻不服再提上訴，台灣高等法院高雄分院審理後，駁回王男家屬上訴，維持一審原判。

高雄一名陳姓女子因擔任清潔員之故，與社區的一名王姓職業軍人認識，2人儘管雙雙已婚，卻發展出不正常的男女關係，直到陳女的丈夫發現妻子外遇後，2人才分手。沒想到2人分手後，陳女竟然以LINE簡訊威脅王男「我會把事情搞得很大很大」、「我要大筆的，你可能會更慘喔」、「人妻你是惹不起」、「你這種男人欠教訓」、「要文的要武的都隨你」、「我原本是良家婦女，被你搞得身敗名裂，你現在也逃不了了」等字眼，向他索討封口費，否則就要將2人的事情詔告天下。

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳女被丈夫發現與王男外遇後，竟傳簡訊威脅王男若不給封口費，就要詔告天下，讓王男身敗名裂。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

王男為保全自己的清譽，先後拿了40萬元給陳女，但沒想到陳女卻索求無度，讓把榮譽視為第一生命的王男深覺對不起家人，讓自己一生的清譽留下汙點，最終走上自殺一途，後因遺書被妻子發現，才讓這段不倫戀情曝光。

橋頭地方法院一審認為陳女罪證據鑿，考量其經濟能力欠差，無力負擔告訴人所提出的高額賠償，判處她有期徒刑6月，得易科罰金，並沒收其犯罪所得。不過，王男家屬卻認為刑責太輕而再提上訴。

庭審時，檢察官主張，陳女在準備程序中一度辯稱是王男性侵她得逞，卻拿不出任何證據證明，綜觀陳女傳給王男的視訊截圖來看，也可以看到陳女主動傳送面露笑容且裸露胸部、下體的照片，甚至還做出猥褻動作，如果被侵犯此舉實屬無稽，認為這只是陳女為了要減輕恐嚇取財犯行的惡意罷了。

檢察官也指出，王男與陳女2人發生不正常的男女關係，屬雙方意願，且雙方均有家庭，但陳女卻把過錯與壓力都歸咎在王男的身上，還恐嚇王男不給錢就要公布，讓王男最後自殺身亡，且至今未與家屬達成和解，僅將她判刑6月，尚屬寬縱，有再次審酌的必要。

陳女事後雖坦承犯行，卻表示，王男對她提分手並答應給她分手費，沒想到事後卻不斷反覆，簡訊內容是在生氣之下寫的，強調「我是無心的」，而向王男所拿取的款項也都是要賠償給前夫的。

台灣高等法院高雄分院審酌後，依陳女的學識與經濟能力，認為一審判決量刑得當，並無過失、過重或違反比例的情況，駁回上訴，仍維持一審判決，全案定讞。

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