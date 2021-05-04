一覺醒來8旬老母不見了！男急求助警　原來走失背後「有洋蔥」

▲高雄老婦人因為過度思念住在安養院的老伴，竟然在沒有告知家人的狀態下獨自前往探視。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄美濃區一名高齡88歲的楊姓婦人因為太思念住在安養中心的老伴，想去探望先生，竟然在沒有告知家人的狀況下自行出門，讓一早醒來的兒子遍尋不著、焦急萬分，趕緊向警方報案，幸好事後在員警的幫助下，楊老太太的家人在安養中心成功找到人、結束這場虛驚。

警方指出，這起事件發生在3日上午，據了解，高齡88歲的楊姓老婦人原本與丈夫同住在美濃區，但近年來丈夫失智症越來越嚴重，子女擔心老婦人年事已高、無力照料，於是將老父親託付於安養中心照顧。而平常時，楊姓老婦人的子女們都會開車載她去探望丈夫，但當天上午8點多，老婦人疑似因為太過思念丈夫，竟再未告知家人的狀態下，獨自一人搭乘高雄客運前往安養中心，過程中僅憑著模糊的印象，獨自踏上找丈夫的旅程。

▲高雄老婦人因為過度思念住在安養院的老伴，竟然在沒有告知家人的狀態下獨自前往探視。（圖／記者黃子倩翻攝）

中壇派出所的員警表示，當下接獲家屬報案，立即查詢楊姓老婦人離家時段前後的客運路線，最後終於查到老婦人搭乘的班次，據警方推敲，老婦人可能因為過於思念丈夫，才選擇獨自前往距離家中20多公里位於旗山區旗南三路的安養中心，所幸老婦人的家屬報案後，警方帶人前往安養中心，成功找到老婦，順利讓母子團聚。

事後報案人見到母親安然無恙頻頻向警方道謝，並表示多虧警方協助，母親才能平安返家。旗山警方呼籲，家中有失智長者，可向警方申請刻印電話的「安心手鍊」，讓意外迷途的家人能順利找到回家的路。

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