降雨減少會影響水質！台東加強抽驗飲用水　檢測結果都符標準

▲台東自3月起加強抽驗加水站、淨水場及公眾飲用水供水設備的水質，結果皆符合標準。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環境保護局推動「110年台東縣各項飲用水水質加強抽驗專案行動」，統計至4月台東縣各項水質抽驗結果均符合飲用水水質標準，請民眾安心使用。

根據資料統計，去年為台灣半世紀以來降雨量最少的一年，有鑑於降雨量會直接影響水源水質變化，為防範未然，包含加水站、自來水水源、自來水水質以及公眾使用飲水機水質皆列入抽驗，

▲包括綠島酬勤水庫，也在檢驗之列。

縣長饒慶鈴表示，台東縣是一座朝永續發展 （SDGs）目標的城市，潔淨飲水作為永續水環境的領路先鋒，除自來水公司持續改善水質與業者自主定期維護設備外，透過推動加強抽驗專案行動，可健全完善的飲用水水源水質監測工作，更迅速掌握本縣飲用水環境品質，在重重把關下讓民眾可均等取得潔淨的飲用水，落實讓民眾生活在台東，用水放心喝水也安心！

台東縣今年大部分地區每月降雨明顯低於往年，為確實掌握及監控自來水水質，自3月起加強抽驗加水站、淨水場、綠島酬勤水庫及供公眾使用飲用水供水設備的水質，檢驗項目高達70多項含大腸桿菌、總有機碳、總三鹵甲烷、氨氮、濁度、揮發性有機物、農藥等項目檢測，檢測結果均符合水質標準。

環保局呼籲，未經消毒的水源易有孳生大腸桿菌及其他致病菌疑慮，為了民眾飲用水安全，請勿取用來源不明的水。環保局將持續加強對飲用水水質作不定期不定點抽驗檢測，守護民眾用水安全並嚴格把關。

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