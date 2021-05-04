吃「台灣米標章」可獲2%LINE POINTS點數回饋　再拿1張30元折價券

▲到家庭型餐廳消費1道指定台灣米餐點，就可兌換產銷履歷米30元折價券1張。（圖／農糧署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

為鼓勵消費者外食認明台灣米標章，農糧署今（4日）宣布與全台34家台灣米標章業者合作，於465家門市店面推動「台灣米標章‧天天都開張」活動，除了可以透過手機或網路購買LINE酷券即買即用，還可得到2%的LINE POINTS點數回饋，至指定店家消費則可獲家樂福產銷履歷米折價券。

農糧署表示，自民國103年推動「台灣米標章」，鼓勵國內合法營業登記之餐飲業、流通服務業及旅宿業，門市銷售之米飯料理全數採用符合CNS國家標準二等以上、碾製日期在半年內，新鮮度達pH 6.5以上之國產米為原料，外食族只要認明台灣米標章，就可以輕鬆品味香Q美味的米飯料理。國內已有97家業者，計10425間門市取得台灣米標章，包括7-Eleven、全家便利商店、大戶屋、台鐵服務總所、福容大飯店、遠雄悅來飯店、翰品酒店等，從小吃到五星饗宴任君選擇。

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▲農糧署推台灣米標章天天開張活動，可獲2%LINE POINTS點數回饋。



農糧署今年更規劃「台灣米標章‧天天都開張」活動，因應多元消費需求，輔導取得台灣米標章之連鎖型餐廳，如了凡油雞飯麵、福勝亭、鮮五丼等計10家業者，以LINE酷券方式銷售米飯料理，全台2100萬LINE用戶只要透過手機或網路購買餐券，即買即用，還可得到2%的LINE POINTS點數回饋，忙碌的上班族外出或出差期間可以輕鬆點方便吃。

另外，農糧署提到，針對家庭消費型餐廳，如三商巧福、鬍鬚張、悟饕池上飯包等計24家「台灣米標章」業者，推出消費1道指定台灣米餐點，即可兌換全台家樂福量販店實體門市產銷履歷米30元折價券1張，限量1.7萬張。