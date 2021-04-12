新加坡超市賣「黑心」台灣芭樂…切開變褐色！　農委會回應了

▲農糧署強調，台灣水果在產地控管上有一定要求。（示意圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

一名新加坡台商3月才提到，新加坡超商宣布採購台灣鳳梨，自己和當地人也團購兩批來自台灣的鳳梨，但沒想到「品質」真的很不穩定，「果肉顏色淡、不甜」質疑為何還能出口。不到一個月，現在又傳出新加坡當地《新明日報》報導，有民眾投書買了兩盒各裝有兩顆台灣芭樂，切開中央卻呈褐色。農糧署今（12日）表示，這只是個案。

根據該媒體報導，讀者投書指出到職總平價超市買了兩盒台灣芭樂，每盒裝有兩顆，要價3.95元新加坡幣。這名讀者提到，由於外表還有些青澀，觸碰時又有點硬，沒有立即切開吃，但後切開買來的芭樂，「發現第一盒的中央呈褐色之後，把另一盒也切開，驚覺也是同樣的品質。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導提到，職總平價超市發言人對黑心芭樂表示知情，並對顧客不愉快的購買經驗感到抱歉，並說目前的台灣芭樂是以少量分批運來，從而確保最佳新鮮期，他們正在密切留意此事，也已進行額外的品質抽樣檢查，確保芭樂品質良好，才上架販售。

農糧署今受訪向《ETtoday新聞雲》表示，只是個案，就跟之前台灣鳳梨情況一樣，產地控管上有一定要求，但可能到其他國家冷鏈、冷藏沒有銜接好，才會出現此情形。由於近來屢傳台灣水果在國外變黑心情形，農糧署強調，除產地品質控管要求外，對方國也要有冷鏈、保存方式，這樣才能顧好品質。