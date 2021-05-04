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2000頭駱駝大排長龍　敦煌月牙泉設專屬紅綠燈避免「堵駱駝」

▲敦煌月牙泉景區五一連假期間再現「堵駱駝」景象。（圖／翻攝川觀新聞）

▲敦煌月牙泉景區五一連假期間再現「堵駱駝」景象。（圖／翻攝川觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸敦煌月牙泉景區在「五一連假」期間再現「堵駱駝」奇景。有網友拍下約2000頭駱駝載著遊客登山，宛如回到古代「張騫通西域」時的盛景。對於每到連假便形成的有趣現象，景區也在今年正式設置駱駝專屬紅綠燈，避免過度擁擠造成踩踏等意外事件發生。

▲民眾拍下2000多頭駱駝載著遊客排隊登山，形成一條長龍。（圖／翻攝川觀新聞）

▲民眾拍下2000多頭駱駝載著遊客排隊登山，形成一條長龍。（圖／翻攝川觀新聞）

網友張先生1日在敦煌月牙泉景區拍下約2000名遊客騎著駱駝在黃沙滾滾的地區排隊登山，場景十分壯觀。一般景點在旅遊高峰時遇上的堵車高峰，往往讓遊客興致大減，不過，在敦煌旅遊時，碰上連續假期便會出現「堵駱駝」的現象，駱駝排成長龍的畫面還曾經被網友稱為彷彿穿越到古代。

▲月牙泉景區設置駱駝專屬紅綠燈，希望透過人車駝分流，減少假期擁堵現象。（圖／CFP）

▲月牙泉景區設置駱駝專屬紅綠燈，希望透過人車駝分流，減少假期擁堵現象。（圖／CFP）

由於敦煌鳴沙山月牙泉景區長期飽受駱駝行走路線和遊客步道、車道未分流的困擾，造成道路擁堵，人流穿行受阻。對此，該景區於今年首度推出人車駝分流的紅綠燈，在動線交叉路段，駱駝得依照燈號指示，車輛也必須禮讓駱駝及行人，旅客等候紅燈時，還可順便觀賞行走的駝隊，引起外界關注。

對此，網友紛紛腦洞大開的表示，「駱駝駕照好考嗎」；「紅駝停，綠駝行」；「最難的是倒駝入庫」；「駱駝最恨節假日」。

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