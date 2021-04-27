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美式、拿鐵買2送2！五一勞動連假限定「超商咖啡優惠」懶人包

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲五一勞動節咖啡優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

再上2天班就要迎來3天的五一勞動節假期，為犒賞辛苦工作的人，各大超商也祭出限時咖啡優惠，像是7-11有咖啡10送10，OK mart買2送2等，就是要讓出遊也有小確幸，上班族們也能先囤一波咖啡。

為迎接五一勞動節連假，7-11於4月29日至5月2日限時4天在門市推出「CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折」等超值優惠，另在OPEN POINT APP行動隨時取同步推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡同品項買10送10，以及精選CITY系列3款人氣飲品「CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶1顆檸檬青茶」同品項超值優惠組合最低77折等。

▲▼OK CAFÉ。（圖／記者蕭筠攝）

▲OK mart也推咖啡買2送2。（圖／記者蕭筠攝）

全家則在4月30至5月2日祭出APP隨買跨店取，Let's Café特大杯美式12杯用72折喝，特大杯拿鐵10杯74折，每位會員限購1組，兌換期限至7月30日；門市部分也在假期間推出指定金萱青茶、鮮橙青茶、青梅檸檬飲會員價只要29元等優惠。除外，OK mart也宣布於4月29日至5月1日限時3天推出「大杯莊園級美式及拿鐵買2送2（限同品項）」。

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