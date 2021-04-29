美式、拿鐵買2送2！4大超商連假優惠來了　還有咖啡全品項第2杯6折

▲4大超商勞動假期優惠一次看。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

隨著五一勞動假期明（30）日就要開跑，4大超商也先後祭出限定優惠搶客，就是要讓消費這在連假期間也能狂省一波，像是7-11即日起連4天於全門市推「CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折」等優惠，OK mart至5月1日前也有大杯美式、拿鐵買2送2，把握機會搶喝一波。

▲全家於APP祭出特大美式12杯72折喝，特大拿鐵10杯74折喝。（圖／業者提供）

●7-11

7-11即日起至5月2日連4天於門市推出「CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折」等超值優惠，另在OPEN POINT APP行動隨時取同步推出「CITY CAFE濃萃美式咖啡同品項買10送10」，以及精選CITY系列3款人氣飲品「CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶1顆檸檬青茶」同品項超值優惠組合最低77折等，每品項每位會員限購4組，數量有限、售完為止。

另，4月30日為「國際珍珠奶茶日」，OPEN POINT APP行動隨時取再加碼推出單日限定2萬組的CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項9杯打79折。

●全家

全家於4月30日至5月2日祭出APP隨買跨店取「Let's Café特大杯美式12杯用72折喝，特大杯拿鐵10杯74折」，每位會員限購1組，兌換期限至7月30日；門市部分於假期間也有指定金萱青茶、鮮橙青茶、青梅檸檬飲會員價只要29元等優惠；另，即日起至5月4日再加碼推「燕麥植物奶拿鐵」會員價49元、「鮮乳坊小農拿鐵」會員價59元。

●萊爾富

萊爾富於5月1日當日推出1日限定咖啡優惠，凡透過APP內的整買零取購買Hi Café中熱精品美式咖啡即享2杯36折優惠，每位會員限購5組；另，即日起至5月19日再加碼於APP內的整買零取，祭出Hi Café中熱精品咖啡「買3送3」，門市部分則有咖啡全品項第2杯6折優惠。

●OK mart

OK mart即日起至5月1日推出「大杯莊園級美式及拿鐵買2送2（限同品項）」。

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