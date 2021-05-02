開車出遊慘遇「天降神貓」　破財式攻擊！駕駛嘆荷包大失血

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

有一民眾趁著連續假期開心出遊，他開著車行經苗栗大湖，才剛閃完一隻貓，正鬆了口氣，就被另外一隻「屋頂上的貓」一躍而下撞上車前擋風玻璃，讓駕駛人損失慘重，開心出門，敗興而歸，直呼真「倒霉」。

▲周姓駕駛開車出遊，遇到天將神貓，害他大破財。（圖／記者黃孟珍翻攝）



51勞動節連續假期，一名周姓民眾開心出遊，準備前往苗栗縣泰安鄉雪見遊客中心旅遊，行經大湖鄉大南村時，突然聽見「喵～」一聲，只見右方鐵皮屋頂上的一隻野貓快速躍下，撞上車前擋風玻璃，擋風玻璃一瞬間變成蜘蛛網狀，嚴重破裂。

▲▼周姓駕駛的前擋風玻璃出現蜘蛛網碎裂，開心出遊，荷包卻大失血，讓他心痛不已。

周姓民眾表示心有餘悸的說，稍早才剛好閃過一隻貓，沒想到另一隻貓從天而降，直呼真的很倒霉。

大湖警分局大湖派出所所前往處理本次事故員警李亦甯也相當驚訝，表示轄區確實常有動物出沒，造成交通事故發生，然而「從天而降的貓」撞上車玻璃，還真的第一次碰到。

大湖派出所所所長郭忠儒也呼籲民眾，雖然本次事故是由野貓造成的，但民眾若有飼養家貓或家狗應該加以監控、管制，避免使其亂竄造成危險。

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