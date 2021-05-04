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台中彰化也亮紅燈！台北市「共11人確診」轉紅　北中台疫情拉警報

▲▼5月4日本土案確診分布。（圖／疾管署）

▲5月4日更新的本土案確診分布。（圖／疾管署）

記者黃可昀／綜合報導

新北市2日新增4名確診，疾管署公布的「本土病例地圖分布」中，新北市警戒燈號由橘轉紅，另外也亮紅燈的是疫情最險峻的桃園市，累計至今共有28例確診，此外，台北市原本處於橘色燈號，今日也轉為紅燈，形成北台灣紅一片的狀態。疾管署今日（4）更新了地圖，台中市與彰化市一夕間從綠燈轉為紅燈警報，新竹市也亮起橘燈，全台今年截至今日已經有36例本土確診。

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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▲諾富特飯店4月29日進行清空作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

華航諾富特飯店群聚事件過了2周，外包商以及泰國台商的足跡仍持續調查中，中央流行疫情指揮中心還在釐清感染源，但從本土病例地圖分布來看，越來越多縣市亮起最高警戒「紅燈」，全民有感疫情正在升溫。據了解，只要該縣市本土確診達4人以上就會顯示紅燈，目前桃園市44人確診、新北市24人、台北市11人、台中市5人、彰化縣4人、新竹市3人，其他縣市則處於綠色的安全燈號。

▲▼0503-諾富特接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲5月3日諾富特接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

華航諾富特染疫風暴持續擴大，足跡大多集中在雙北、桃園，甚至有確診者到過永和某診所就醫，目前這間診所已全面消毒並停診2周，蘆洲也有補習班考量到與確診者足跡太近，自行宣布停課5天。最多人關注的還是案1145外包商工作人員，他是在諾富特飯店清空3天後才被追回的確診案，這3天內行蹤成為調查焦點，是引發社區傳染的極大威脅。

中央流行疫情指揮中心今日（4）下午2時召開記者會說明最新進度，將公布外包商工作人員相關足跡與後續感染源調查，至於另一位同樣備受關注的泰國台商，在機場入境時採檢確診，是否違反登機規定？指揮中心同樣會在下午的記者會詳細說明。

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