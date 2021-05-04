台南民宅被偷慣竊落網　屋主找回「無價婚戒」超開心

▲台南市警四分局破獲住宅連續竊盜案，緝獲莊姓竊嫌並報請聲押，被害人領回警方找回的婚戒，十分感謝員警案辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局日前查獲長短槍枝及子彈，有效淨化安平轄區大樓治安環境，3日傍晚再傳捷報，查獲民眾最痛恨的住宅慣竊，除報請聲押竊嫌，更讓被害人領回失竊的無價「婚戒」，被害人感謝警方的努力與付出。

台南市警四分局4月份連續接獲民眾報案稱住宅遭竊嫌入侵竊取財物，損失金飾及現金等物，四分局長甘炎民知悉後，認民生竊盜案件為轄區治安之指標，民眾感受最為深刻，本著「偵防並重」之觀念，指揮偵查隊及育平所組成專案小組，調閱轄區近百支監視器鏡頭畫面，終鎖定犯案之48歲莊姓犯嫌涉案。

四分局警方除查緝莊嫌外，也同步指示轄區派出所，前往被害人住處進行關懷慰問，同時提供必要的住宅防竊觀念，防堵住宅安全破口，以求盡速恢復被害人寧靜之生活。

經查莊嫌係竊盜慣犯非常狡猾，犯案都行走在未有監視器之暗巷與穿著帽T戴口罩影藏犯行，利用民眾白天出門在外，門窗未關而入內偷竊，為即時阻止更多民眾遭害，四分局長甘炎民指示向台南地院聲請搜索票查緝，並親自帶隊前往搜索，順利於5月3日傍晚左右，於大樓出租屋處查獲莊嫌到案，現場起獲作案用衣物鞋子及失竊之財物等物，目前正釐清犯嫌犯案動機與目的，同時持續擴大清查有無其他被害人與發回贓證物。

全案偵訊後依涉嫌竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦，並報請檢察官聲請羈押預防再犯。另偵查發現莊嫌亦涉及高雄與嘉義地區的竊案，將持續擴大追查。

四分局指出，部分被害人已到分局認領遭竊的物品，雖大部分都被歹徒變現花盡，但其中仍找回一副非常有意義的「婚戒」，被害人特別感謝不眠不休的警方查緝竊嫌付出的辛勞。

四分局分局長甘炎民表示，感謝專案小組不眠不休戮力偵辦，在最短時間內偵破此案，穩住安平地區治安讓民眾安心；另也藉此呼籲民眾如有發生住宅竊盜或遇到形跡可疑人士情事，請立即與本分局聯繫，並出門外出門窗要關做好住宅安全，防止竊嫌有機可趁，四分局將持續淨化安平地區之治安環境，給市民們一個安全生活空間。

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