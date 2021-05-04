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國一14歲當爸！他大學「升格3寶爸」全班震撼　超狂人生掀網熱議

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲14歲偷嚐禁果就當爸了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

14歲還是個懵懵懂懂的國中生，多數人連異性的手都還沒牽過，竟然就有人已經當爸了！一名30歲三寶爸透露，大兒子今年16歲、女兒11歲、小兒子8歲，也就是說他14歲就迎來第一個孩子，「大二生了老二，成為全班最年輕的二寶爸，大四生老三，成為全班最年輕的三寶爸」，一路走來都是學校或職場的話題人物，在網路分享個人經歷後，也隨即掀起一波討論度。

原PO在Dcard表示，他14歲國一的時候到女同學家做花燈作業，後來發生了性行為女方也懷孕，由於對方家庭因素沒辦法照顧孩子，他便接回來自己帶，「我爸媽很猶豫，我兒子就是他們的長孫，長孫在阿公阿嬤心中的地位很難動搖」，原本遠房表哥和妻子受不孕所苦，有意要收養他兒子，但最後他還是不忍心，扛起當爸的責任。

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他之後也娶了那一位女同學，老婆高職畢業後就留在他家的公司幫忙，終於一家三口團聚，不過在他的求學過程中仍是話題滿滿，「大一時抽學伴，我直接說我兒子唸幼稚園，我不用抽了，全班震撼」，大二生了第二胎，大四又生了第三胎，同年也進行了結紮手術宣告不再生，一路走來都是全班最年輕就當爸。

▲▼日本一位單親媽雇用假爸爸騙了女兒10年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲最後娶回女同學，夫妻倆生了三胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO碩士畢業後應徵科技公司，對方一看到他是三寶爸就直接錄取，不過他最後還是回家承接爸媽事業，如今已經30歲，大兒子也16歲上高中，父子倆最愛的活動就是一起打籃球，「他16歲身高183我才168，好歹蓋我火鍋也跳一下吧？」反觀身邊朋友很多都還單身，他則是很期待兒子趕快考大學，「還能找以前的老師幫忙寫推薦信，說不定父子還能找同一個指導教授。」

網友看完他的經歷都難以置信，不禁懷疑這是一篇想像文，也點出原PO能順利走到今天要感謝爸媽後援，沒有一定的經濟基礎根本無法養小孩，「如果家裡情況沒這麼好的，說不定連高中都不用念了，只能產生一堆階級複製而已」、「這種事還是要看家裡坦不坦，坦得住一切都很幸福，坦不住一切都是悲劇。」

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