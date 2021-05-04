喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

▲林男到衛福部台北醫院採檢，怕個資外洩，拒透露身分證字號。（圖／爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台北林姓男子昨晚控訴，因跟案1134有共同活動史，又出現喉嚨痛、腹瀉等症狀，於是特地赴台北醫院採檢，並撥打防疫專線，由於擔心個資洩漏問題，他堅持不報身分證字號，還反過來怪院方。鬼打牆對話曝光後，遭眾人爆氣撻伐，他最後也趕緊將公審文刪掉。

林男4月29日出現輕微喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、肌肉痠痛及腹瀉等症狀，一直到了5月2日晚上，在確認曾與案1134相差10分鐘，於同一場所活動，遂打給1922通報，隔天則跟公司請假，騎車到台北醫院採檢。

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抵達後，林男在急診室外撥打防疫專案分機，被問了一連串資料，包括姓名、接觸史、症狀等，直到被要求提供身分證字號時，他直回不方便透露，「因為我不知道接電話的是誰，擔心個資洩漏的問題。」

▲完整原文截圖。（圖／爆料公社，下同）

聞言，院方無奈表示，若不願告知身分證字號，他們無法受理掛號，也不會有醫師、護士協助就診。而林男仍不肯妥協，強調「只要你們院方有人出來，我就願意提供任何資料，因為至少我知道我把個資給了誰，阿你們不給我進去，外面有沒有人協助掛號，那我有個資疑慮要怎樣掛號？」

眼看雙方僵持不下，林男則轉打給1922，描述事件經過並詢問該如何就醫。結果，專線人員聽完也相當無奈，表明無法干涉，一席話再度讓林男爆氣，直呼「我現在人就在醫院外面，只要派一個人來協助我掛號就可以解決，是很難嗎」、「萬一醫院沒把我攔下來，不理我，讓我自己跑掉，然後裝作沒事，隔天繼續搭公車、捷運去上班，在外面買東西、吃飯，因此造成防疫破口，把病毒擴散出去，那誰要負責？」

後來到了中午12點半，終於有位護士到他面前幫忙掛號，並於1個小時後進行採檢，而林男也忍不住吐槽，「你們把我丟在外面這麼久，都不怕我會傳染給路過的民眾喔！」

事後，林男在網上曬出對話，原本想公審醫護人員，怎料反遭輿論罵爆，網友紛紛火大直呼，「你才無止境鬼打牆」、「居然浪費時間看完，真的太恐怖了」、「重點是你自己聯繫通報，到底在怕什麼」、「被害妄想症，有個身分證字號就可以借錢還是怎樣嗎」、「都打醫院的防疫分機了，還在怕什麼個資外洩」。