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村民怕病毒拒載染疫父！孝子騎機車「夾屍」送火葬場　揪心畫面曝

▲▼印度,機車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度一名男子用機車載送父親遺體火化。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

印度第2波新冠疫情肆虐，單只過去24小時的新增病例就高達36萬宗，醫療及殯葬業難以負荷，救護車和運屍車早已供不應求。印度東部奧里薩邦（Odisha）布巴內斯瓦爾（Bhubaneswar）最近有一名男子，因為無人願意協助他將染疫身亡的父親抬去火化，只好騎著「夾屍」騎車到火葬場。

據《今日印度》報導，父親貝哈拉（Uddhab Behera）一週前因新冠檢測呈陽性，而在家中隔離。豈料貝哈拉的病情突然急轉直下，幾天後竟病死家中。貝哈拉的兒子請求附近村民協助他們將父親遺體一同抬到火葬場，但村里所有人都害怕自己會因此受到感染而無情拒絕。

貝哈拉的兒子別無選擇，只好與堂兄弟一同穿戴好防護裝備，將屍體綁入塑料袋裡，再騎機車「夾屍」到距離村子數公里外的火葬場焚化。

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