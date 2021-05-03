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染疫屍體放數小時才清　印度新冠病患嚇到只想逃離醫院

▲▼印度醫院用厚紙板搭建臨時病床。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度醫院用厚紙板搭建臨時病床。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

現年25歲且懷有身孕七個月的戈爾迪（Goldi Patel），在印度新德里花了整整三天，只為了幫染上新冠肺炎的丈夫薩達南德（Sadanand Patel）找到一間願意收容他的醫院。然而，有4家醫院都拒絕了這位快要生產的孕婦。

據CNN新聞網報導，戈爾迪最終幫丈夫找到了臨時設置於新德里郊區的「沙達爾帕泰兒新冠照護中心和醫院」（Sardar Patel Covid Care Centre and Hospital），然而這間醫院提供的醫療服務卻十分匱乏，反而讓薩達南德害怕到想要離開。

薩達南德被送進醫院後，幾乎沒有接受醫生的治療，而且藥物有限，同時他已有80%的肺部受到感染，若情況惡化可能隨時會喪命，更糟的是，他身處的環境，附近都是快死的病患。薩達南德1日表示，「我非常害怕，如果我的情況變得很危急，我認為他們無法拯救我。」

事實上，沙達爾帕泰兒新冠照護中心和醫院在上（4）月26日才剛重新開放，以應對混亂的新一波疫情，印度當地媒體THE HINDU報導稱，儘管醫院門外有大量患者在等候，但收納的人數卻遠遠少於醫院可容納人數。戈爾迪透露，醫院內部搭建海綿狀的倉庫式設施，病人們就這樣躺在厚紙板做成的床上，連病床都沒有。

薩達南德指出，印度當局認為設立臨時醫療中心，病患就可得到適當的治療，但事實並非如此。他表示，自入院以來，在三天內只與醫生見到1～2次面，至今為止，他周圍至少已有5人死亡，且屍體更放置了數個小時才做清理。

面對醫院無力治療，薩達南德一再地要求醫生和妻子讓他轉到另一間醫院，但根本沒有其他地方可去，妻子也只能無奈地安慰他，至少在這裡「還有氧氣可以使用」。

隨著印度新冠肺炎病例激增，該國的醫療系統早已超出臨界點。病床、氧氣和醫務人員的短缺，導致一些病患甚至在沒有被醫生看過前，就在等候室或不堪負荷的診所中死亡。

只有部分病患設法被送往負擔沉重的醫院，但即使進了醫院，有些人仍會面臨到另一種絕望狀態，就是根本沒有醫療或物資可以使用。

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