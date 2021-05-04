為砸蟑螂買爆水族館！黑衣人趁陳嘉昌開唱前逃跑　警鎖定犯嫌追查中

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／讀者提供）

記者游宗樺／台北報導

台北市3日晚間7時許，臥龍義警中隊在中山區一間餐廳舉辦餐敘，卻突然跑進2名黑衣人，朝大廳潑灑上千隻蟑螂後逃逸，頓時小強四竄嚇壞在場賓客，一陣騷亂後北市警局局長陳嘉昌抵達，發現地面有一點一點黑色不明物體，一度以為是地面髒污，隨後登台以歌唱取代致詞，在得知相關案情後，深夜到中山分局開會，初步掌握2名涉案犯嫌身份持續追查中。

餐會中有雙北警局局長、台北市議員等人出席，現場約有700人，2名犯嫌在陳嘉昌抵達前，用塑膠袋裝著上千隻蟑螂，朝餐廳內潑灑。而據知情人士透露，案發前2天雙北地區多家水族館有接到訂單通知，表示要買大量的櫻桃紅蟑螂，在週日就有多名身分不明的民眾現身，分批前往這些水族館掃光蟑螂存貨，可見作案犯嫌早有預謀。

▲陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，陳嘉昌走入餐廳時，工作人員就已經用掃把清除掉一些蟑螂，但陳嘉昌仍看到地面上有一點一點黑黑的污漬，一度懷疑今天的餐廳怎麼會有點髒，隨後上台拿起麥克風，表示為賓主盡歡，就用歌唱代替致詞，現場高唱《黃昏的故鄉》。

中山分局表示，陳嘉昌在晚間7時40分左右抵達，而2名犯嫌在7時24分就犯案，研判應非針對警局長，事後陳嘉昌親赴中山分局召開專案會議，目前北市刑警大隊及中山分局已成立專案調查，刑事局也派員支援。中山分局同時重申，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外！

櫻桃紅蟑螂又稱東突厥蟑螂、櫻桃紅蟑，原產於北非、中亞。成蟲個體在3公左右，可以飛行，是一種常見的寵物飼料，而且因為壽命較長又不會鳴叫，還因為價格低廉而有取代蟋蟀成為主要昆蟲類飼料的趨勢。