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黑衣人餐廳灑「上千隻蟑螂」惹怒警界！關鍵來源曝...2天前被買光

▲▼陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲臥龍義警中隊3日舉辦聯誼餐敘。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾羿翔／綜合報導

北市大安區臥龍義警中隊餐敘3日晚間在中山區舉行，有2名著黑衣歹徒在現場潑灑千隻蟑螂，一度傳出北市警局長陳嘉昌遭受波及。據了解，灑在現場的上千隻蟑螂來源是雙北的各大水族館，上周末就被多名人士一掃而空。中山分局則表示，局長陳嘉昌約在19：40抵達，但2名歹徒在19：24就已犯案，研判不是針對警局長。

根據中時電子報的報導，根據知情人士指出，上周末雙北的各大水族館業者就收到通知，要售出館內全部的櫻桃紅蟑螂，在2日有多位人士分批趕往各家水族館一掃而空。

▲▼大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

▲餐廳現場被灑大批蟑螂。（圖／台北市議員王欣儀辦公室提供）

歹徒19：24潑灑蟑螂時，警局長陳嘉昌並不在場，而是晚了16分鐘後才到，中山分局晚間還說明，2名歹徒疑似與餐廳業者有糾紛，在19：24到餐廳2樓櫃檯前潑灑大量蟑螂然後逃逸，另外案發現場距離義警餐敘還有一段距離，研判不是特別針對義警餐敘。

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇 警政署長陳家欽 跟騷法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

針對真正犯案動機，警政署長深夜對此表示，警政署會全力支援北市警局偵辦，並通令市警局嚴加查辦，不排除必要時刑事局會加入支援，在最短時間內偵破潑灑蟑螂事件。內政部長徐國勇深夜也透過臉書表示，他已指示警政署及所屬各警察單位儘速查明滋事原因，並全面性取締包括槍、毒等不法行為，絕不讓不法份子挑戰公權力。

櫻桃紅蟑螂又稱東突厥蟑螂、櫻桃紅蟑，原產於北非、中亞。成蟲個體在3公左右，可以飛行，是一種常見的寵物飼料，而且因為壽命較長又不會鳴叫，還因為價格低廉而有取代蟋蟀成為主要昆蟲類飼料的趨勢。

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