「三接外推案」獲學界、多個環團支持　僅剩潘忠政部分團體反彈

▲行政院記者會，說明藻礁三接站最新外推方案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

經濟部3日提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里；而工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億元。對此方案，諸多過去反彈的團體、環保學者態度軟化，甚至轉而支持政院的外推案，幾乎只剩藻礁公投領銜人潘忠政部分人士維持反對立場。

面對8月份的藻礁公投，諸多環保團體站在捍衛環境的態度與政府表達抗議。不過，在歷經這段時間的溝通，行政院在3日行政立法協調會上，由經濟部正式宣布中油三接外推最新方案，將工業港再外推455公尺，離岸達1.2公里，這樣對於岸邊的影響可以更輕微，且外推之後，也不必浚挖，這樣就不會影響水下礁體。

經濟部長王美花說，由於這在原本環評範圍內，只要進行環差審查，這樣對環境可以更為友善；在期程方面，預計2年半可以完成，大約增150億經費。

不過，對於外界建議三接是否移至台北港或林口港一事，根據經濟部報告指出，2項遷移方案都須花上至少11年，而台北港方面，環評加上填地及建站至少要11年，如果拉海管長約50公里、陸管則要40公里，且沿途還是會經過藻礁、城市，其中林口港還有額外飛安審查問題，因此此為不可行的方案。

在行政院公布最新方案後，諸多過去反對三接、支持藻礁公投的環保學者、專家、學生與團體等，態度都有相當程度的轉變。公投護台灣聯盟下午發表重大議題聲明，表達支持外推方案，反對藻礁公投的立場。

公投護台灣聯盟表示，新方案使得工程上將更有利於保護生態環境，這樣具體解決藻礁生態問題，使能源轉型與環境保護不再衝突。該聯盟表示，這幾個月來，看見民進黨一改過去逃避公投案的態度，積極向大眾說明三接僅使用原先的建築用地，如今再看到工業港外推的方案，讓他們相信至少民進黨在藻礁議題上，有誠意以實質的政策改善解決。

公投護台灣聯盟指出，檢視這段時間珍愛藻礁公投方的諸多論述，發現一昧要求三接完全退出，實在不甚合理，並會大大耽誤台灣能源轉型進程，更會使「擁核派」趁虛而入，主張要「以核養綠」。

▼行政院公布最新三接外推案，獲得環保學者、學生團體的多數支持。（圖／翻攝臉書）



學生團體龔育婷也在臉書表示，必須讚許這次民進黨的改變跟外推方案，要如何在環境與更大方向的能源議題中取得平衡本就難事，有溝通、有妥協就會有進步的空間。她提醒公投主辦方，以及原先在各大專院校連署的所有關心藻礁與能源議題的朋友，外推方案推出後，勢必需要重新審慎思考公投所帶來的效應與後果，評估利弊後再做出選擇。

律師詹順貴也在晚間透過臉書，分享一則「減煤、非核與生態兼顧，支持三接外推方案」的記者會採訪通知，出席人員除了他個人之外，還包括：臺灣學生聯合會副理事長黃亭偉、生態保育聯盟召集人林聖崇、中興大學環工學系莊秉潔教授、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖與鹽寮反核自救會總幹事楊木火等人。

採訪通知的說明也明確指出，藻礁公投引起三接工程的討論，許多人擔心藻礁生態保育和減煤非核之間產生矛盾，除了公投提案方，也有許多環保團體對多元兼顧的方案抱持期待。

對於今天政院提出的外推方案，他們認為已是更大程度保育藻礁生態，並兼顧能源轉型的非核減煤目標，與會環保人士除表達對外推方案的支持，也會持續督促並監督政府有關能源轉型、非核、減碳、減煤與改善空污等政策的落實。

不過，即便多數環保團體，以及過去反對政府三接案的團體、人士態度已經轉而支持政府最新三接外推案，藻礁公投領銜的少部分團體仍持反對立場。他們也在下午前往行政院抗議，認為政府還是要評估三接遷離大潭的方案。

▲行政院公布最新三接外推案，獲得環保學者、學生團體的多數支持。（圖／翻攝臉書）



▲對於行政院三接外推最新方案，雖獲得許多環團支持，但也有少數環保團體持反對立場。（圖／記者屠惠剛攝）

