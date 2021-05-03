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藻礁公投聯盟不接受「三接新方案」　籲政府及早評估遷離

▲▼環團在行政院大門口召開記者會 回應行政院藻礁三接站方案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環團在行政院大門口回應行政院藻礁三接站方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

行政院長蘇貞昌今（3日）主持行政立法協調會報，會中經濟部提出三接外推方案，將工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，藻礁公投推動聯盟聲明表示，此方案還是無法解決大潭海象不佳的問題外，也仍有破壞生態的疑慮。

蘇貞昌中午邀請民進黨立委舉行行政立法協調會報，會中經濟部則以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為主軸，報告中油第三天然氣接收站外推評估方案，工期將延2年半，預計2025年6月供氣，預算增150億元。

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公投聯盟指出，行政院就中油三接提出原址外推方案，預計將工業港外推455公尺，工程延後2年半，但必須再次強調，外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮。公投聯盟呼籲，政府要及早評估三接遷離大潭的方案（包含但不限於：節能、再生能源、以浮動式接收站縮短其他地點替代方案需要的時程），而不要繼續在大潭打轉，並應將所有評估資訊完整公開，讓社會大眾瞭解。

對於政院今天提出方案，藻礁公投領銜人潘忠政沒有做出回應，但昨天他在臉書發文說，「輕忽程序正義，暗黑勢力就永遠躲在煙硝後方竊笑。」

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