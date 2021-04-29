「格差婚」沒好下場？她曝幸福案例：年收千萬團購天后願嫁老實男

▲日媒指出，福原愛婚變主因是「格差婚」。（圖／翻攝自福原愛臉書）

網搜小組／閔文昱報導

福原愛婚變江宏傑一事延燒許久，男方日前正式向高雄法院訴請離婚，情斷真相眾說紛紜，有日媒將她和剛宣布離婚的前田敦子做比較，並指出這兩個女人婚姻出問題的主因就是「格差婚」，收入和名聲皆和男方有落差。對此，作家黃大米就分享一名朋友的案例，指出即使2人收入懸殊，還是可以過的很開心。

兩性專家池內廣美日前在《日刊現代》表示，福原愛結婚時已是知名人士，江宏傑常被冠上「福原愛老公」的頭銜，她的收入遠超過老公，未料也因此傷了另一半的自尊心，文末還以「離婚殘酷揭露了男人的實力」暗酸江宏傑。此文曝光後馬上就引起許多網友討論，還被挖出曾有日媒爆料江宏傑和福原愛的收入整整差了37倍。

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▲黃大米發文分享，指出格差婚也有幸福案例。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

對此，黃大米在臉書分享一個案例，他有一位朋友是團購圈的天后，一年的收入高達幾千萬，過去交往的每一任男友都很帥，當然她的條件也不差，不過外表的匹配，不代表就能相處融洽，「幾次跌撞受傷下，她後來結婚的對象是個外表不帥、話不多、月薪三萬多的老實人，她覺得老實人很包容她，老實人對她很好，他們相處起來沒有激情，卻非常舒服。」

黃大米指出，2人收入懸殊，但女方卻完全不介意，「她自己已經多到滿出來，所以她需要的不是一個豪門，而是一個可以陪伴走人生的人。」他也在文末補充，女方目前過的很開心，由此可知，不論男女只要自己有錢，連伴侶的選擇範圍都可以變大、變寬，以及自訂規則。

黃大米認為，「公主自己有城堡，就不需要看太多臉色。」貼文曝光後，馬上就引發了網友熱烈迴響，紛紛留言表示，「所以女人就是要增加自己的價值、實力、財力，自訂規則不用看人臉色。」、「自從有了土地資產，跟老公說話都可以隨心所欲了，不用小心翼翼搖尾乞憐的感覺真好」、「最好的不一定適合你，但適合你的就是最好的」。