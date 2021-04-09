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社會 社會焦點 保障人權

影／台女夾帶26件愛馬仕＋香奈兒　價值350萬遭海關「全部沒收」！

記者沈繼昌／桃園報導

本國籍張姓女子9日中午自香港搭機返台，入境時被海關隨機攔查行李，發現有多達26件愛馬仕、香奈兒等名牌包包與皮件等物，市價粗估逾350萬元，因張女入境未誠實申報，還走免申報的綠線，海關人員攔查在其行李發現這批價值昂貴的包包，由於已超過每人2萬元免費額度，海關人員依規定將這批名牌包全數沒入。

▲張姓女子9日中午自香港返台入境桃園國際機場，被海關隨機查出行李夾藏26件愛馬仕與香奈兒等名牌包，因超過每人2萬元免稅規定被全數沒入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓女子9日中午自香港返台入境桃園國際機場，被海關隨機查出行李夾藏26件愛馬仕與香奈兒等名牌包，因超過每人2萬元免稅規定被全數沒入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

關務署台北關指出，9日中午12時許，張姓女子從香港搭乘國泰航空CX-494班機返台，入境從免申報綠線櫃台入境，被海關人員攔查行李，發現大批包包被捲在塑膠袋內，結果清查包括有愛馬仕包包、皮夾、皮帶、圍巾、零錢包與1個香奈兒包包等精品，總計26件，市價粗估逾350萬元。

張女聲稱，因久居國外最近返台，受友人委託購買精品，入境時不熟悉台灣相關規定才從綠線台通關，海關人員解釋後仍依「海關緝私條例」將這批物品全數沒入。

▲張姓女子9日自香港返台在桃園國際機場入境時，被海關人員隨機查出行李夾藏26件愛馬仕與香奈兒等名牌包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓女子9日自香港返台在桃園國際機場入境時，被海關人員隨機查出行李夾藏26件愛馬仕與香奈兒等名牌包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北關表示，根據「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」第11條規定，旅客攜帶自用及家用行李物品 （管制品及菸酒除外） 總值在完稅價格台幣2萬元以下者免稅，若攜帶行李物品超出規定者，應於入境時經由紅線櫃台，主動向海關誠實申報，一旦超過，入境時又未主動申報，若遭海關人員查獲，將依「海關緝私條例」將全數沒入，或依照完稅價格補稅後購回。

台北關強調，旅客若對其所攜帶行李物品通關有疑義，可經由應申報紅線櫃台通關，主動向海關人員查詢，相關規定可在財政部關務署網站查詢，或電洽免付費服務電話0800-311-006查詢了解。

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