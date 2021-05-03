台24線三地門霧台路段　設「交通回復式導桿」強化用路安全

▲里港警分局會同公路總局在24線36.9公里處設置「交通回復式導桿」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台24線通往霧台鄉道路，沿線風景秀麗，常吸引遊客上山旅遊，由於轉彎多且腹地小，常有機車族轉彎不及撞擊護欄，甚致壓車競逐情事，轄區的屏東縣里港警分局與路權單位公路總局會勘後，決定在36.9公里等多處增設「交通回復式導桿」，以避免車禍發生，確保交通安全。

▲36.4公里處、道路彎曲 。

三地門鄉通往台24線霧台鄉的道路，沿線景色秀麗，不但2月有櫻花繽紛綻開，一年四季皆是鬱鬱蔥蔥，途中的谷川大橋，橫跨荖濃溪支流隘寮溪，站在橋墩上俯鳥瞰而下，壯觀景色一覽無遺。

加上台24線又是通往阿禮瀑布、谷川部落、巴冷公主部落遺址、小鬼湖等觀光景點的必經道路，除了美景，更有土雞、原住民風味烤肉、愛玉及甜甜圈等在地美食，吸引許多民眾驅車前往遊憩。

▲▼機車車禍受損。

但台24線環山而上，轉彎多且腹地小，常有機車族轉彎不及撞擊護欄，造成車損人傷，又山區道路彎曲的道路形態，近期深受喜好追焦壓車之騎士青睞，經常利用本轄道路型態上山騎乘競速，還曾經發生人車飛越護欄外掉落邊坡懸崖，造成重大傷亡。

本月1日下午17時8分許，在霧台鄉谷川大橋往神山37公里處，發生18歲莊姓學生騎乘機車行經該路段，疑因路況不熟悉，轉彎時不慎自摔受傷，機車車身破損，身體多處擦挫傷，酒測值為0，經救車送醫治療。

里港警方統計，今年1-4月份，台24線部份35公里至37公里路段共發生16件交通事故， 4月份公路局第三區養護工程處已特別在在臺24線最易發生交通事故路段36.4K等多處已增設「交通回復式導桿」設施後，事故發生件降為0件。

由於增設「交通回復式導桿」確實可有效降低交通事故發生。將研議於36.9公里路段轉彎處也加裝該種軟質分向桿；另今年1-4月力警方在台24線三地門、霧台路段已取締623件超速違規。

分局長楊龍祥呼籲機車騎士不要壓車、飆車，遵守限速30公里的時速，保護自己也尊重他人的行車安全，確保交通安全。

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