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高雄男遭捅6刀　家屬控：松山之亂翻版！岡山警怒駁：4小時破案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市岡山區捷安路在4月28日發生一起殺人案件，警方在案發後4個小時內抓到4人函送法辦，不過被害人家屬很不滿意警方處理態度，控訴是「恐怖謀殺案大案小辦」，甚至還點名是「松山分局事件另一個翻版」，讓岡山分局相當不高興，提前開記者會說明，「整起案件已經跟檢察官報告，同時呼籲被害人請來完成筆錄」，不要污衊警方努力辦案的辛苦。

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人方面指控警方辦案不力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人(黑衣服)被毆打還遭刺傷 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》，下同）

岡山分局主動召開記者會，表示4月28日凌晨1點前接獲報案指出，岡山捷安路一間KTV附近有糾紛，有一名男子遭到水果刀刺傷，員警立刻趕往現場，的確有一名28歲的簡姓傷者右大腿被刀傷，員警將人送往醫院後，同時追緝兇嫌。

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人方面指控警方辦案不力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人方面指控警方辦案不力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人(黑衣服)被毆打還遭刺傷 。（圖／翻攝《黑色豪門企業》）

案發4小時之後，警方找到4名嫌犯通知到案說明，原來是一名24歲的高姓男子跟羅姓前女友有感情糾紛，高姓男子在4月27日凌晨零點30分來到羅姓女前女友的工作地點，也就是岡山一家連鎖KTV，羅姓前女友一看不對勁，所以就委託同事簡姓男子出面協調，沒想到高姓男子跟一同前來的3名友人不但毆打簡姓男子之外，還拿刀傷人。

事後，簡姓男子、也就是被害人這一方認為警方不夠積極，3日要召開記者會控訴警方「恐怖謀殺案大案小辦，重大殺人案件嫌疑人居然做完筆錄直接請回，連移送法院都免了」！被害人這一方陳述，羅姓女子在上班時就經常抱怨高姓前男友是恐怖情人，同時有拿刀攻擊及恐嚇種種脫序行為，最後因為受不了而分手。

4月27日高姓男子到享温馨KTV找人，羅女躲在KTV不敢出來，拜託簡姓男子出面，原本是想協調，沒想到高姓男子早有預謀，跟5名同夥持預藏的凶器對簡男狂刺6刀，簡男逃回KTV求救，送醫輸血急救三度昏迷，至今尚未脫離險境！被害人家屬控訴：「高雄市岡山分局警方，明知此案為殺人重大刑案，不知為何只草草傳喚高男到案，更令人弔詭的是警訊後馬上請回，連移送法院的程序都免了，此舉令被害人及家人更是害怕，不知是否為松山分局事件另一翻版」。

▲高雄市岡山發生一起感情談判糾紛，被害人方面指控警方辦案不力 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被害人方面指控警方辦案不力，警提供偵辦時序表。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，高雄市岡山分局嚴正駁斥，表示案發後4個小時就帶回4個人偵辦，而且有跟檢察官報告，但因為高姓男子等人並非是「現行犯」逮捕，而是傳喚到案說明，整起案件警方只能依照「殺人未遂、傷害」罪嫌函送橋頭地檢署偵辦；警方也表示被害人尚未進行筆錄，所以希望被害人趕緊來完成程序，而不是藉由「這種方式」來污衊警察辛苦積極辦案的努力。

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