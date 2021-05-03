猛追未婚女警「可以照顧妳」　台中已婚派出所長調非主管職

▲已婚派出所長心儀所內女警，竟傳清涼照獻殷勤，遭分局調查，並調非主管職。示意圖非當事人。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中某分局已婚派出所長疑似心儀所內未婚漂亮女警，竟傳低胸婚紗清涼照、約她出遊還主動幫喬病房，並稱「如果沒人照顧，我可以！」造成女警困擾。分局上周介入調查，口頭告誡該所長後，3日傳出將他先調非主管職，4日生效。

有民眾向媒體爆料稱，該名已婚所長疑心儀所內女警，傳送清涼婚紗照片及不當留言，另多次約女警出行及到廟宇參拜。日前該名女警住院時，所長還主動幫忙喬單人病房，並告知「如果沒人照顧，我可以照顧」；此外，為迎合女警而於所內飼養流浪貓，種種行為讓女警備感困擾。

該分局上週得知後介入調查，主動約談2人，經調查爆料內容與事實多有不符。該女警表示，透過內部反映是希望低調處置，不要曝光也不會提性騷擾申訴。分局除先口頭告誡所長外，將針對爆料內容深入調查是否有涉及違紀行為，依規定究責。

據了解，分局認為該派出所長與女警言行，確有逾越同事間的分寸，為避免雙方在工作上接觸，先將所長調非主管職，轉調至市警局內勤單位「留校看管」，4日生效。接任所長傳出將由少年隊的分隊長接任。

該分局表示，確有將該所長調非主管職，並非調查有結果。至於誰接任，須等人事派令下來才能得知，不便回應。

超級明星保養品

【更多新聞】

►台中已婚派出所長猛追未婚女警 傳清涼照約出遊...分局回應了



►福建男自稱投奔自由 開橡皮艇11小時到台中港「肚子餓呼救」

►橡皮艇「一桶油」福建直達台中港 陸男：靠iPhone指南針引導