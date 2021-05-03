警政署長要局長交出手機　陳家欽：我是善意的建議陳嘉昌

記者楊蕓／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入砸毀電腦，再爆出前所長許書桓涉嫌煙滅證據疑雲，「松山分局之亂」持續延燒，警政署長陳家欽要求北市警局長陳嘉昌交出手機，給北檢鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願接受測謊，引發爭議。對此，陳家欽3日強調，他是善意的建議陳嘉昌，希望能化解外界質疑，且他也同意，盼外界不要誤解。

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

陳家欽3日在立法院受訪時表示，他並不是要求陳嘉昌交出手機，而是善意地建議如何才能自清、化解外界質疑，請他對外說明可以交出手機，讓大家公開檢視，「被誤解成我逼迫他交手機，我是善意的，而且他也同意我的建議，希望大家不要做這些誤解解讀。」

警政署長要求局長交出手機，也引來台北市長柯文哲批評警政署「程序不正義」，對此，陳家欽回應，「沒有所謂程序正義的問題，我們是溝通，都是善意的。」

內政部長徐國勇受訪時則表示，他並不知道陳家欽要陳嘉昌交手機這件事，詢問陳家欽為何建議交手機，陳則告訴他是出於好意，希望讓這件事更加透明化，目前局長已經把手機交給檢查官，這也是好事。

對於是否贊成交出手機，徐國勇說，陳家欽當時的考量沒有告訴他，所以沒有所謂贊成或不贊成，後來陳家欽也說沒有惡意、沒有強制，就交給檢察官去處理。