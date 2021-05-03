中華電信「辦5G享12000購物金」　百貨抵用券、美食購物金任選兌換

▲中華電信推出「精采5G 四季饗宴」方案，並於Hami Pay App新增Hami Go專區，集結食衣住行育樂等消費需求。（圖／中華電信提供）

消費中心／台北報導

溫馨五月天，想要寵愛媽媽的方式有很多種，像是選份好禮送進她心坎裡，或是帶她去百貨逛街血拼，再到餐廳吃好料，享受貴婦般的生活，更重要的是，孝親不用大費周章，只要申辦中華電信「精采5G 四季饗宴」方案，月繳1,399元，即享12,000購物金，可於Hami Pay App的Hami Go專區，用點數任選兌換食衣住行育樂等商品。

中華電信推出「精采5G 四季饗宴」方案，月繳1,399元（30個月租期），可獲得Hami Point 12,000點，等同於12,000元購物金，行動VIP加碼最高再送5,000點，最高享Hami Point 17,000點，即可於Hami Go專區兌換遠東SOGO百貨、新光三越、微風集團、誠品生活、台北101等12家知名百貨購物抵用券；另有最實用的foodpanda、王品集團、肯德基、必勝客、爭鮮餐飲等美食購物金。

中華電信也精選一系列美容紓壓家電商品，只要於Hami Go專區換購，可享超值優惠，將媽媽喜愛的隨行果汁機、陶瓷炒菜鍋、無葉涼風扇、無線吸塵器等夢幻逸品帶回家，例如熱門商品富士電通溫熱氣壓式按摩眼罩，原價4,980元，只要用Hami Point 20點再加價1,179元，現享24折，輕鬆入手。此外，前1,000名申辦「四季饗宴」方案於Hami Go專區兌換商品的客戶，更獨享Hami Point 100點的首兌禮。

廣受果粉歡迎的新款紫色iPhone 12與iPhone 12 mini，4月30日於中華電信開賣後，作為母親節獻禮首選，中華電信特針對新款紫色iPhone 12等5G手機包裝優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，加碼贈Hami Point最高1,500點，搭配Android 5G手機亦同享上述優惠；申辦iPhone12指定資費，搭配Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro、HomePod mini等合購，再享最高折價2,000元。iPhone 12購機優惠參www.cht.com.tw/home/apple/iphone/index

中華電信行動網路備受國內外一致肯定！依媒體報導國內官方公布最新109年4G行動上網速率量測結果，「中華電信行動網速三連霸」、「中華電行動網速連三年稱冠，22縣市下載最快」，顯示中華電信持續建設，致力提供客戶最佳行動服務體驗。中華電信將持續以最多元的資費方案與5G創新應用服務、打造最豐富的兌點平台與優惠，讓媽媽瘋搶百貨購物券及美食購物金，寵愛女王，就趁現在。