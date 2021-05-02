民進黨：國民黨2020年提殺警奪槍立委候選人　江啟臣應提排黑條款

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨北市黨部1日拍板，開除前評委會召集人趙映光的兒子趙介佑的黨籍，而近日國民黨諸多公職批評民進黨變成「黑道治國」。對此，民進黨2日表示，民進黨有錯一定會面對並改正，但國民黨批評時，也不要忘記自己盤根錯節的問題，2020年時也提名涉殺警奪槍的候選人參選立委，藍營年輕世代應該建議黨主席江啟臣提出改革國民黨的排黑條款。

對於近日民進黨開除趙介佑一事，民進黨發言人周江杰2日表示，台北市黨部主委吳怡農也提出三大改革方向，中央黨部除全力支持，也將儘速聯繫召開全國黨部主委會議，針對近期相關爭議進行通盤性的交換意見與檢討，以回應國人期待。

周江杰重申，民進黨對於新加入黨員者以及登記黨職人員候選人與擔任黨職人員者，皆有明確的規定排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者的規範。尤其民進黨過去曾經有發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制一直都很明確，未來會持續具體落實，加強查核，避免類似本次情形再次發生。

不過，對於國民黨這幾天諸多黨公職批評民進黨是黑道治國，民進黨方面則表示，民進黨有錯一定會面對並改正，但國民黨有時間批評時，也不要忘記國民黨自身盤根錯節的問題。

民進黨人士舉例，如過去知名的國民黨籍「鄭太吉議長」、不久之前國民黨在彰化更提名有販毒、吸毒前科的人參選議員；而國民黨2020年也在彰化立委提名涉入「殺警奪槍」造成兩條人命的候選人，震撼彰化政壇。

民進黨表示，國民黨那些想要在台北市參加議員初選的年輕世代，現在應該要去檢討黃國昌點名的國民黨籍台北市議員，如果真的有心，也應比照民進黨，向國民黨主席江啟臣提出改革國民黨排黑條款，不要只會作秀，不會做事。