洗衣機「浮出詭異人臉」狂盯！他差點嚇出心臟病　真相揭曉網傻眼

▲一位網友在洗衣時,洗衣機突然浮現一張人臉盯著他看,嚇得他差點心臟病發作。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/編譯

一位名叫艾利克斯(Alex)的網友在洗衣時,突然瞄到洗衣機裡浮現一張人臉正盯著他看,驚悚的畫面讓他嚇得「幾乎心臟病發作」。

據網路媒體LADBIBLE報導,艾利克斯6日將狗狗的毯子和一條有著大衛鮑伊(David Bowie)肖像的毛巾一同丟到了洗衣機內清洗,然後便去洗澡了。他洗完澡一走出廁所時,突然瞄到洗衣機浮出一張令人毛骨悚然的臉,直盯著他看,讓他當場嚇瘋。

Forgot I’d washed the dog’s blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k