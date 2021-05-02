朱冠甍F-5E殘骸打撈上岸！　台東地檢署「2點說明」曝調查進度

▲失事的F-5E戰機1日被打撈上岸。（圖／翻攝畫面）

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

飛官朱冠甍2020年10月29日駕駛F-5E戰機執行任務時，發生意外殉職！時隔半年失事的戰機終於被打撈上岸，台東地檢署2日發出2點說明，表示機身殘骸目前已被運到屏東基地保指部第一指揮部，檢方將會同運安會調查官等相關單位持續追查，釐清事故發生原因。

回顧整起事發經過，飛官朱冠甍2020年10月29日上午7時29分從台東志航基地起飛，不料，起飛不久後便回報發動機故障，發生戰機墜海起火事故，當日7時31分朱冠甍緊急跳傘求生，8時17分被搜救機發現，8時40分完成吊掛，經緊急送醫搶救後，仍因頭部重創導致顱內出血，不幸宣告不治。

事隔半年，台東地檢署2日上午針對調查進度提出2點說明：

一、機身殘骸於110年4月30日業已打撈，並於同年5月1日運抵海科大旗津校區碼頭上岸，本署檢察長陳松吉立即指派林家瑜檢察官前往勘驗機身外觀，並指揮台東憲兵隊等相關單位進行蒐證。

二、現已將機身殘骸運至屏東基地保指部第一指揮部（為空軍飛機維修專業單位，具備F-5型機最高維修能量，可提供殘骸拆檢鑑定支援）。本署檢察官將會同運安會調查官、第七聯隊調查指揮官等相關單位持續深入調查，以釐清本次事故之原因。