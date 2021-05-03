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獎金百萬！總統文化獎開跑　唐鳳將採「平方投票法」評青年創意獎

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

中華文化總會將舉行第11屆「總統文化獎」，今（3）日公布徵選開跑和相關辦法，將頒發5個重要獎項「文化耕耘獎、在地希望獎、人道奉獻獎、青年創意獎、社會改革獎」，其中青年創意獎由唐鳳擔任召集人，提到如果要對創意獎下個定義，那就是「難以歸類」，並透露屆時將採用「平方投票法」，看報名者跨界融合貫通的能力。

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

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▲「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

第11屆「總統文化獎」徵件開跑儀式，由賴清德總召集人、陳建仁、鄭麗君、江春男3位副總召集人，以及各獎項召集人、文化部政務次長蕭宗煌共同啟動，宣示徵件活動正式起跑。賴清德提到，過去一年台灣能在疫情風暴中佇立於國際，而文化也在台灣民主與自由的基礎上，不斷傳承創新；期待透過總統文化獎讓台灣文化發展持續往前行，讓台灣成為世界的自由之光。

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「文化耕耘獎」召集人朱宗慶。（圖／文化總會）

「文化耕耘獎」召集人朱宗慶表示，歷屆總統文化獎得獎人深耕常民文化，並將藝術文化教育擴大到國際社會，展現台灣藝術文化堅強的實力。而文化耕耘獎包含文學、音樂、美術視聽、建築、展演 藝術領域等，在這個領域中有很多辛勤的創作者、積極的專業推動者，以及社會關懷、人文啟蒙者，歡迎大家踴躍推薦、報名。

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「在地希望獎」召集人曾旭正。（圖／文化總會）
 
「在地希望獎」召集人曾旭正提到，「在地」的「在」有空間的意涵，意指在土地上萬物生生不息，而「希望」則是指向光明的未來，這個包含空間與時間的獎項，是鼓勵長久以來，透過地方文化保存、在地保育、空間改造、特色產業及社區照顧等方式，為在地努力耕耘的朋友。他也期待透過這個獎項，鼓勵更多人投入在地耕耘的使命。

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「人道奉獻獎」召集人陳節如。（圖／文化總會）

「人道奉獻獎」召集人陳節如則說，不管社會如何進步都會有落差，而人道主義者就是在彌平、救助這樣的落差，強調人道奉獻就是付出不求回報的精神，台灣社會在救濟的人道奉獻方面，一直有許多人投入，期待能夠評選出如羅慧夫一般的人道奉獻獎得主，讓台灣人道奉獻的精神感染更多人。

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「青年創意獎」召集人唐鳳。（圖／文化總會）

「青年創意獎」召集人唐鳳表示，如果要對創意獎下個定義，那就是「難以歸類」，他引用上一屆青年創意獎得主豪華朗機工的一句話，「藝術的目的不是去重現一個現實，而是用相同的強度創造新的現實」。而不只是難以歸類，自成一格也是創意獎的重點，屆時將採用「平方投票法」，看報名者跨界融合貫通的能力，期待讓評審驚艷「原來這樣也可以！」

▲▼「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑。（圖／文化總會）

▲「社會改革獎」召集人尤美女。（圖／文化總會）

「社會改革獎」召集人尤美女表示，改革是社會進步的動力，台灣能在國際揚名 就是民間團體多年來共同努力，讓台灣不只在防疫傲視國際，且自由、法治、人權亦是國際典範，同時台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，這些都是台灣百年來共同的腳印；而社會改革獎就是向過去在社會改革上努力的團體或個人致上最大的敬意，此外也召喚出更多年輕人投入，站在前任的肩膀上繼續往前走。她強調，社會改革獎最重要是如何倡議社會價值理念，同時提出解決方案，讓社會變得更好。

「第11屆總統文化獎」徵選自5月3日起至7月2日止，報名資格不限國籍、性別以及年齡，唯在「青年創意獎」參選資格年齡以1981年1月1日後（含）出生者為限。此外，每人、每個團體以報名一個獎項為限，預計9月初公布得獎名單，10月舉辦頒獎典禮，每位得獎者將頒發獎金新臺幣100萬元、得獎證書及獎座。

總統文化獎完整徵選辦法

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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