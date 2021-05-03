桃園無預警大規模停電！逾6萬戶受影響　事故原因曝光

記者楊淑媛、林昱萱／桃園報導

桃園中壢、八德等多處3日凌晨發生大規模停電，由於事發突然，因此造成不少民眾困擾，而經台電調查後發現，原來是因為有白鼻心闖入中壢變電所，導致設備發生故障才會造成事故。

桃園消防局表示，這起事故是因中壢工業區變電所高壓控制器故障，進而造成停電，停電戶數總計約6萬戶，並於3日1時39分全數復電完成，指揮中心接獲因停電造成電梯受困件數1件，無傷亡人員情形。另外，針對此停電事件，台電也表示，有關事故停電，本公司另訂有扣減電費的機制。