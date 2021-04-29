喝完玉米濃湯昏睡！她朦朧中甦醒：有東西在我嘴巴　起床記憶喪失

▲阿宏被依法判7年6月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／123RF）



記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿宏」（化名） 跟女子「花花」（化名）是多年的好友，但他卻利用對方對他的信任，趁著對方心情鬱悶時，偷偷將FM下藥在玉米濃湯裡，並裝作若無其事的讓對方喝下，等到花花睡著之後，阿宏則立即伸出狼爪，誇張的行徑被嘉義地院依法判處7年6月徒刑。

判決指出，阿宏跟花花認識多年，兩人在之前也頻繁聯繫、聊天，花花更是將對方視為知心好友，對其毫無防備，而某日花花因為心情不好，邀約對方到家中聊天解悶，沒想到阿宏卻心生歹念，基於以藥劑強性交之犯意，利用順路替對方購買飲食的機會，將FM2加入玉米濃湯內。

花花一開始喝下玉米濃湯時，就覺得濃湯帶有苦味，但阿宏則立即佯稱另一杯濃湯也有苦味，讓花花不疑有他，一口氣將濃湯喝完，而之後另名朋友也到花花家中一同聊天，但之後花花卻因為藥效發作，意識逐漸模糊、體力不支，因此躺在床上休息，而阿宏也在花花的拜託之下，先送另一名朋友回家。

更離譜的是，阿宏送另名朋友回家後，見到花花已經昏睡在床上，竟然就將生殖器插入對方口中，以此對花花進行強制性交行為，而過程中花花有稍微甦醒，朦朧中意識到阿宏將生殖器放入自己口中，而阿宏性侵對方得逞之後，他為避免事跡敗露，在離開對方租屋處時，也一併將玉米濃湯空碗帶走。

花花於隔天醒來之後，發現自己有部分記憶喪失，但隱約記得阿宏有將生殖器插入自己口中，懷疑自己遭到下藥性侵，因此到醫院抽血、採尿檢驗後，果然於尿液中檢出含有FM2的代謝物，因此嚇得趕忙報警處理。

對此，法官認為，阿宏為了滿足自己性慾，就利用對方對自己的信任，而做出上開舉動，此舉已經嚴重侵害花花身體自主權、性自主權，造成其身心受創，且犯後為能坦然面對己身犯行，也未與對方達成和解、取得諒解，難認其有悔意，考量其犯罪動機、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯以藥劑強制性交罪，判處他7年6月徒刑。

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