北北桃都中！1圖秒懂「確診者5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

▲蔡賢龍製作確診者足跡表格。 （點圖可放大／翻攝蔡賢龍臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

華航、諾富特飯店群聚案件延燒，共計有24人確診。振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍製作一張超詳細表格，讓民眾了解確診者分布5縣市的完整足跡，獲得許多網友轉發分享。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提醒，若民眾時間和足跡有重疊，14天內身體出現不舒服的症狀，建議儘速就醫。

蔡賢龍2日在臉書說，最近幾天公告很多案例，覺得足跡有點亂，簡單整理一份以地區來分別，以該地點監測日期排序的列表，給自己看診時參考，順便分享。他回答網友的問題說，這是根據指揮中心公告彙整而成。

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▲▼確診者4月25日曾涉足雲林縣北港鎮，北港清潔隊派員至足跡路線進行消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據蔡賢龍製作的表格，確診者足跡遍布台北市、新北市、桃園市、雲林縣和嘉義縣。許多網友紛紛分享表格，「感謝您，功德無量」、「謝謝蔡醫師」、「太強了，借分享。」

謝宗學也分享蔡賢龍的發文寫道，感謝蔡賢龍醫師整理詳細的感染者足跡資料，內容有發生日期和詳細時間地點；若最近有到過台北、新北、桃園、中壢、雲林、嘉義的民眾，可以對一下足跡和時間是否有重疊，若有重疊，若14天內身體出現不舒服的症狀，建議儘速就醫。

華航、諾富特案確診數超越部桃群聚事件，至今已累積24人確診，其中更有3人重症。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前社區警戒至少要觀察到5月中，雖然不敢斷言社區風險，但家庭接觸者風險很高。

▼華航、諾富特案24人確診傳播示意圖。（圖／曾梓倩製）