女店員遭比利時大使陸妻「掌摑、拍後腦」　夫控訴：被打到耳鳴！

記者張寧倢／編譯

比利時駐南韓大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的中國籍妻子相雪秋（音譯，Xiang Xueqiu）上月在首爾龍山區一家服飾店逛街，卻對女店員掌摑、暴打後腦勺，事發將近半個月後大使終於出面，在臉書發文代妻道歉。然而，受害者日前向南韓媒體表示，她至今仍受耳鳴症狀與精神方面的損害所苦。

▲比利時駐韓大使的陸妻掌摑女店員。（圖／翻攝自推特）

根據南韓JTBC報導，比利時駐韓大使夫人相雪秋4月9日在服飾店試穿了大約1小時，最後仍未購買任何商品，一名女店員見她身上的衣服與店內服裝非常相似，誤以為相雪秋沒付錢就穿走衣服，於是她跑出店外向相雪秋求證，在發現自己搞錯之後，女店員立刻道歉。相雪秋越想越氣，竟然直接闖入收銀區鬧事，先是暴打該名女店員，又掌摑出面勸架的店經理，過程中不斷指著對方飆罵，現場一名女客人看不下去，迅速打電話報警。

▲相雪秋怒搧店員耳光畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／Reuters）

報導指出，事件發生10天後，受害者丈夫公布店內的監視器畫面，其後更憤怒地向韓媒表示，妻子被搧打後不僅出現了耳鳴的症狀，還承受著不知道何時還會再遇襲的精神上的痛苦與害怕，「雖然因為自己可能被當成小偷而感到憤怒，但這都不能將一切的暴力正當化。」

뺨때린 벨기에 대사 짱퀴 부인 모습, 전신과 폭행당한 뺨 https://t.co/zcQP0GcFMk pic.twitter.com/9hWBfYxuI9 — Seoulite_Henry (@seoulite_henry) April 21, 2021

事發13天後，萊庫耶終於在Facebook上為妻子的行為致歉稱，無論在任何情況下，她的所作所為都是讓人無法接受的，不過夫人上周發生腦中風後住院治療，因此儘管她在入院當天就接到警方通知案件成立，但出於健康因素，尚無法接受調查。由於道歉聲明並未使用韓文敬語，相雪秋本人也未親自道歉，招致南韓民眾猛烈批評稱，大使館的態度極度「沒誠意」。

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