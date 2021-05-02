男友偷吃看LINE就知　4項「習慣改變」是警訊！回太快也有詐

▲ 光是從LINE就可找到許多男友出軌的徵兆。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都有被劈腿的慘痛經驗，有些人卻是在分手後才發現自己「被重疊」。日本網站「beauty news tokyo」便為廣大女性整理男友出軌的4大警訊，只要觀察對方使用通訊軟體LINE的習慣，也許就能盡早找到他偷吃的端倪。

●回訊息很快

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若男友回訊息的速度突然變快，可能是因出軌而感到愧疚，也可能是擔心偷吃的祕密曝光而感到不安，才會趕緊確認訊息，回覆態度積極，以安撫女友。

●使用付費可愛貼圖

若平常不常使用貼圖的男友有天突然使用需花錢購買的可愛貼圖，不免令人感到驚訝，很可能正是他為了與出軌對象聊天而養成的習慣。若出現這種狀況，不妨試探男友，問問他怎麼會使用這組貼圖。

●不再以名字稱呼

若男友過去傳訊息都會喊妳的名字，有天卻突然不這麼做，就需要多加注意，因為這可能是他為了避免口誤喊出外遇對象名字所用的招數，也代表他當下可能正在和劈腿對象聊LINE。若對此感到可疑，可以開門見山地問他，「你是不是把我和別人搞混了？」

●改變使用者名稱

若男友的LINE使用者名稱突然改變，可能就得抱持懷疑，例如突然從本名改成妳沒見過的暱稱等等，也許代表他正和透過交友軟體認識的人聊天。如果改名稱還伴隨著換大頭貼、封面照片等，已經出軌的可能性就更高了。

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