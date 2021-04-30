7歲兒搭電梯「一秒180度神倒立」撐到11樓　媽無言：還要前空翻

▲兒子電梯倒立，讓媽媽好氣又好笑！（圖／Yuna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

林口一名超正媽咪在臉書《家有男孩崩潰日常》透露，每次搭電梯上樓時，7歲兒子「阿北北」總要在外面來個前空翻，才肯乖乖走進電梯裡。直到某日，母子倆要上11樓時，活潑好動的兒子突然抓著扶手，當場180度神速倒立，讓媽媽整個看傻眼。

「可以有一次好好的搭電梯嗎？」媽咪臉瞬間三條線，只見兒子翻好翻滿，等到11樓電梯門開啟，要三催四請才翻下來。媽咪向《ETtoday新聞雲》透露，兒子在學校並沒有學過倒立技能，但小時候與哥哥曾玩過體操，因此啟發他喜歡玩體能極限。

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媽咪會心一笑表示，兒子在體操這一領域相當有天分，107年曾奪下兒童盃活力體操錦標賽「小跳床男幼兒第一名」。從另一支影片可見，兒子在家一秒化身蜘蛛人，身體呈現大字型爬牆，接著興奮玩起吊環，讓人看了嘖嘖稱奇。

▲兒子上演吊環後空翻，超厲害！（圖／Yuna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



有趣畫面曝光後，4千多名網友驚呆回應，「整個城市都是我的放電館」、「被電梯耽誤的體操選手」、「很強的孩子，核心很強，但媽媽心臟要很大，不小心掉下來脖子跟頭頂都會有風險，但是在電梯內公共空間我可能會炸了，警告他只能到公園等適合他任意體操高手的行為展現」、「太厲害了，空間這麼有限還可以翻轉，體操選手」、「這很值得好好培養」。

對此，原PO也補充，兒子此舉確實非常危險，基本上都是帶去公園才讓他玩倒地遊戲，但不會侷限孩子的未來發展，「哪裡專長哪裡去，孩子是無限的！」

▼兒子曾拿下體操第一名！（圖／Yuna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

