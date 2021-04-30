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空翻轉體三周半！　俄「口徑」巡弋飛彈射後失控直接墜海

▲俄國軍艦試射巡弋飛彈，結果飛彈一射出變失控在空中呈現螺旋翻滾狀態。（圖／翻攝環球網）

▲俄國軍艦試射巡弋飛彈，結果飛彈一射出變失控在空中呈現螺旋翻滾狀態。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

美國防部落格網站（Defense blog）昨（29）日公布一段俄羅斯海軍軍艦在試射飛彈時發生意外的畫面。畫面中這艘俄羅斯海軍的沙波什尼科夫（Shaposhnikov）元帥號大型反潛艦發射了一枚「口徑」（ Kalibr）巡弋飛彈，只見這枚飛彈在空中翻轉三圈半後，筆直的朝水裡栽去，墜毀在船艦周邊。

▲飛彈失控後筆直墜落在軍艦周邊的海域裡。（圖／翻攝環球網）

▲飛彈失控後筆直墜落在軍艦周邊的海域裡。（圖／翻攝環球網）

從沙波什尼科夫號軍艦發射的這枚「口徑」巡弋飛彈幾乎是在發射後就出現失控的情況。飛彈還在上升過程中，便不停呈現螺旋打轉，尾部的噴射氣流也形成一圈又一圈的白煙，最終，這枚飛彈在軍艦的旁邊墜入海中，並未造成人員傷亡或船艦損傷。

據了解，「沙波什尼科夫元帥號」屬於1155型無畏級反潛驅逐艦，隸屬波羅的海艦隊。國防部落格網站文章指出，該艦此前進行長達5年的維修升級作業，出廠後，改裝成能與地面部隊、海軍艦艇及水下目標作戰的多用途護衛艦。

「沙波什尼科夫元帥號」驅逐艦改裝後獲得「口徑」和「天王星」反飛彈系統，同時，攜帶兩種多功能艦載發射器，分別用於16枚Kalibr-NK和Oniks巡弋飛彈，，火力提升數倍，最終甚至還可適配Tsirkon高超音速武器。

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