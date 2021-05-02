獨／教官所內回頭比中指！松山之亂現場還原...他狠砸電腦卻被放走

記者張君豪／台北報導

台北市警局長陳嘉昌2日下午召開記者會，公布黑衣人砸中崙派出所關鍵96秒、監視器影像遭格式化「被消失」等畫面；根據畫面顯示，4月16日凌晨02時15分，有四海幫背景的徐姓男子率幫眾小弟追打該分局楊姓教官，一行人衝進中崙派出所打算理論，而在關鍵畫面曝光後，衝突原因也逐漸明朗。





▲松山警分局前教官楊忠蒞不只在路口辱罵黑幫成員，逃返所內還回身比中指造成所內二度衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

原來該分局教官楊忠蒞不僅在衝突前在北寧路、南京東路口嗆聲辱罵對方三字經，且跑進中崙所時，還針對緊追不捨的四海幫眾回身比中指示威，此舉再度激怒四海幫成員，也是導致中崙所長、松山警分局長引咎下台的主因、楊忠蒞迄今置身風暴外，讓人相當感慨。

知情人士透露，包含徐男在內的四海幫成員堪稱近年來四海幫在松山區的主力部隊，不少人都是擁有台、美雙國籍，並憑藉富裕家境，以好玩、快意行俠江湖等目的加入四海幫，向來以敢打敢衝作風著稱。

根據2日下午公布監視器畫面，可以發現原本黑衣人群眾闖入所內已遭值班台警員遏止，卻因教官楊忠蒞回頭疑似有比中指動作，才導致第二波衝突又在中崙所內再度上演，包含四海幫眾追打楊姓教官、持摺疊椅砸毀電腦等動作都相當明確，毀損公物及聚眾鬥毆犯、妨害公務罪行明確，顯見所內值班副所長顏敏森在議會答詢自辯「以為沒有觸法」說法，有卸責之嫌。





▲松山警分局前教官楊忠蒞不只在路口辱罵黑幫成員，副所長壓制黑衣人時，另名同夥成員還上前求饒，警方據此放人嚴重違法。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，當時顏副所長已經將帶頭穿帽T男子壓制在中崙所值班台後方，但畫面顯示僅因另名幫眾上前與副所長交頭接耳約10多秒鐘，這名幫眾還很有誠意的雙手合掌拜託，副所長就將人放開並讓他們離開派出所，對照中壢警方盤查女老師，對方僅一句質疑就遭上銬逮捕移送，畫面會說話，兩相對比下，難怪外界會質疑「警察就只會欺善怕惡」。

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