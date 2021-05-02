松山警之亂！局長喊「移送副所長」於心不忍…曝他穿拖鞋壓制黑衣人

▲▼中崙派出所遭黑衣人闖入，顏姓前副所長穿拖鞋衝出，將黑衣人壓制於牆邊(照片右方)。（圖／記者莊喬迪翻攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所日前遭爆，數名黑衣人闖入警局大聲咆嘯，還砸毀電腦螢幕，最後卻沒被警方法辦！警方一度稱停電造成監視器沒錄到現場畫面，最後案情180度大逆轉，影像檔是遭到人為刪除，掀起外界輿論，3名員警也遭移送法辦。台北市政府警察局長陳嘉昌2日下午3時出面說明案情，表示要移送中崙派出所顏姓前副所長相當「於心不忍」，因為他從頭到尾都盡忠職守。

台北市政府警察局2日下午3時召開記者會，局長陳嘉昌表示，希望錄影帶可以公開，讓各界檢視，杜絕爭議，並公布3段關鍵影片，其中包括10位黑衣人16日凌晨2時15分橫越南京東路四段、健康路口的畫面，黑衣人闖入派出所砸毀電腦影片，以及中崙派出所所長及傅姓同仁當天晚間7時許站在電腦前「格式化監視器」的影片。

陳嘉昌指出，目前涉案的許姓前所長、顏姓前副所長、傅姓巡佐經檢方訊問過後，坦承相關情節，被移送法辦。他也提到，事發當下由於前所長休假，因此由顏姓前副所長主持大局，顏員第一時間察覺外頭有怪怪的聲響，穿著拖鞋便馬上衝出來，急著要將人壓制住。

陳嘉昌表示，由於顏衝出來的時候，沒有看到黑衣人持鐵椅砸電腦的畫面，事後想去調閱監視器畫面了解事情真相，又因為監視器鑰匙、密碼都在所長手上，只能就手上資訊處理，因此沒將人依現行犯處置，「老實講我將他移送，到現在還於心不忍，把歹徒壓制在牆邊的就是副所長，因為他從頭到尾都是在盡忠職守，算是故意還是過失，我個人覺得疏失可能性小，目前全案偵查中。」