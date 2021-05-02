桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥：過去早就有數次

▲桃園機場捷運站29日進行全面消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者謝承恩／台北報導

中央疫情指揮中心今公布4例本土案例，目前華航機師及諾富特飯店群聚感染案件，已累計10名機師、10名家庭群聚與4名諾富特飯店員工確診，民眾質疑台灣是否早已爆發社區感染，前台大醫師林氏璧指出，「病毒風險進入社區的狀況早就發生過了。」重點是有沒有好好阻斷傳播鏈。

華航機師案延燒至桃園諾富特飯店爆發群聚感染，染疫者足跡遍布台北清真寺、中壢舞廳、嘉義阿里山，甚至多處小吃店、交通運輸工具，更引來專家批評「疫情現在就是進入桃園社區了」，認為這起案件遲遲不承認社區感染已發生。

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前台大醫師林氏璧今日在臉書指出，台灣過去早就已經發生過找不到感染源等案例，這次華航機師事件和諾富特飯店群聚爆發後，社區早就在兩周內暴露在風險之中，跨及雙北、嘉義、桃園等地區，包含部桃在內，桃園被視為二度發生染疫群聚的區域。

▲中正大學消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

「現在是該緊張，是該讓大家繃緊神經。」林氏璧直指，過去一年有發生很多次，並不是第一次遇到這樣的狀況，病毒風險進入社區的狀況早就發生過了，且一直都很幸運且努力把傳染鏈阻斷了。

林氏壁駁斥，他不認為疫情現在就是進入桃園社區了，病毒在社區其實一直都有風險，「零確診不代表零風險。」需要仰賴民眾築起防火牆，把口罩戴好戴滿，洗手並保持安全距離。