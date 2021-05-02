看YouTube跳出「女星露點片」！他驚喊尺度好大　網見1關鍵：正常

▲志村健。（圖／翻攝自Instagram／志村健）

記者曾筠淇／綜合報導

日本男性喜劇演員志村健受到不少觀眾喜愛，他雖在去（2020）年因新冠肺炎而去世，但身影依舊長存於粉絲心中。近日有網友看YouTube時，因受到演算法推薦，再度看到志村健的影片，然而仔細一瞧卻發現，對方不但和女生密切接觸，還直接掀衣摸胸，讓他忍不住驚喊，「日本的節目尺度這麼大？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「日本以前的節目尺度這麼大」為題發文，提到他日前觀看YouTube時，被演算法推薦日本已故喜劇天王「志村健」的節目。從影片可見，志村健一直和女孩子有身體上的接觸，除了擁抱外，也不忌諱碰觸對方大腿。

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▲原PO看到志村健生前的影片。（圖／翻攝自PTT）

更令人訝異的是，志村健在影片1分03秒處時，居然直接掀開女孩子的睡衣，讓對方露點，緊接著，他還伸出手指連戳乳頭4下，並溫柔拍打對方乳房，逗得現場哈哈大笑。因此，原PO在看完影片後，便忍不住驚呼，「以前日本的節目尺度這麼大？」

貼文一出，不少網友都留言表示，「以前小時候看到好害羞」、「深夜節目囉」、「以前過晚上10點後的綜藝，聽說還有露底褲的」、「以前這樣很正常」、「大概是志村健超大咖，你不脫別的女星搶著脫、搶著給他吃豆腐」、「更驚人的是這個好像是舞台劇，我小時候有跟媽媽去現場看過，完全不限年齡入場」。此外，也有網友透露，「我也被推薦這個影片」、「我今天也看到欸，笑死」。