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陳時中：染疫死亡台幹「曾打1劑科興疫苗」！中國疫苗效力早受質疑

▲▼陳時中受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中證實，在印度染疫後不治身亡的楊姓台籍幹部曾接種中國科興疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者葉睿涵／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日證實，在印度染新冠身亡的楊姓台籍幹部，生前曾接種一劑中國科興疫苗。無論是秘魯前總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra），或是智利羅馬天主教主教艾歐斯（Celestino Aos）都紛紛表示自己在接種中國疫苗後，仍感染新冠肺炎，而土耳其、巴西、智利等國在接種中國疫苗後，確診率不減反增，引起人們對中國疫苗效力的質疑。

綜合外媒報導，中國自國產疫苗研發成功後，便一直在為巴基斯坦、柬埔寨、辛巴威等超過50個發展中國家，無償提供疫苗。由於受贈與的國家大多與其地緣政治有關，因此國際將中國此舉稱為「疫苗外交」。

不過巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）在4月27日的衛生委員會的會議卻表示，「中國人發明了新冠病毒，但他們的疫苗卻不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好。」

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲染疫身亡的楊姓台幹生前所接種的科興疫苗是「疫苗外交」中的主力。（圖／CFP）

目前中國一共批准了5支由不同企業生產的疫苗，其中科興生物（SinoVac）及國藥（SinoPharm）的疫苗更是在中國的「疫苗外交」中被大幅使用。智利政府研究數據顯示，中國的科興疫苗預防症狀感染的有效率為67％，而巴西的數據則顯示，科興疫苗的有效率只有50.4%，實在難以匹敵輝瑞（Pfizer）疫苗高達97%的有效率。

中國疫苗的效力難以被確定，許多國家在接收到中國贈與的疫苗後也不敢使用。2月23日，科興疫苗運抵新加坡，但卻沒能像莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗一樣，獲得總理李顯龍親自發文「歡迎」的待遇。

儘管新加坡後來啟動疫苗接種計畫，也只是讓人民在2款美國疫苗中做出選擇，這批中國疫苗仍原封不動地被保存在冰櫃中。官員表示，他們需要獲得更多的數據，再考慮是否施打科興疫苗。

中國疾病預防控制中心主任高福4月10日罕見承認，中國疫苗「保護效力不高」，因此中國已將混打採用不同技術製造的疫苗列為正式考量。

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