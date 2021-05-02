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外籍機師應視為疑似確診者！醫揭「飯店混層居檢」釀漏洞

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲6名確診機師曾經住宿檢疫，醫師強調應將機師的防疫規格提高。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／採訪報導

華航桃園諾富特飯店爆出群聚感染，房務主管（案1120）染疫，又陸續有3名員工確診，另有6名確診機師曾經住宿檢疫。感染專家指出，防疫旅館的人員應該把機師視為疑似確診者，來進行防疫的清潔及消毒，特別是外籍機師，接觸者複雜、出入範圍多元，衛生及防疫意識都比較弱，比一般回國民眾更具風險。

防疫旅館爆發群聚，傳出原先作為居家檢疫用的二館，也混入一般旅客，甚至就連現有的二館防疫配置也可能不夠妥善。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，一般檢疫旅館不該將機師和一般回國民眾視為同一個防疫規格，最好兩者要分棟管制，如果不能分棟，也要分樓層，分區絕對不夠。

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諾富特華航桃園機場飯店。（圖／關島旅遊局提供）

▲諾富特華航桃園機場飯店。（圖／關島旅遊局提供）

他強調，特別是機師往返國外，出入場所及接觸人員複雜，加上外國籍機師又相較本國籍機師，日常衛生習慣及防疫意識又更為鬆散隨興，必須比照疑似確診者的方式，在外籍機師進到防疫旅館都要高規格管理，特別是針對其所在樓層的電梯，也僅供單獨使用，避免交叉感染，清潔人員出入動線管制也要獨立，不可跨區服務。

在全台三百多家的防疫旅館進行總體檢，重點包含管理分層分棟落實、人員出入動線、房務人員的清潔等。黃高彬指出，房務人員進行屋內消毒，也不能當作一般客人處理，房間內不要有地毯，要用塑膠窗簾取代布窗簾，並且定期拆洗，此外要以拋棄式紙巾取代抹布擦拭，地板消毒及家具設備擦拭以單向為主，切勿來回重複擦拭。

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