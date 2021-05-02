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陸「五一」2億人報復性出遊　唯獨這景區抗議...「假的別瞎轉！」

▲▼2021年大陸五一小長假謠傳泰山人擠人，景區澄清「假的」，防疫控管人潮。 。（圖／翻攝 央視）

▲2021年大陸「五一」長假謠傳泰山人擠人，景區澄清都是「假的」。（圖／翻攝 湖北新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸今年「五一」假期客運量高達2.65億人次，假期首日，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量5637.3萬人次，比2020疫情年同期增長111.5%。其中，上海外灘暫態客流峰值達到6.1萬人，均創歷年同期新高。唯獨人擠人的山東泰山景區少了擁擠現象，有媒體為求誇張出現「假人潮」被警告自律，民眾也不要「瞎轉」資訊。

據泰山區管委會發佈官方聲明指出，近期不少大陸媒體、自媒體發佈的山東泰山景區「五一假期首日」遊客大量聚集視頻、圖片、文字等，經過核實都不是今年發生的，有的甚至是幾年前舊資料。

以往逢年過節泰山景區人潮爆量，幾乎是大陸出遊參考指標。這次管委會持續防疫，採取預約買票實名制，遊客明顯分流。對此，管委會特地強調，「這種不實報導嚴重干擾遊客的正常出行，詆毀了景區常態化疫情防控成果。大家還是不要瞎轉瞎傳啦！」

▼2021年大陸「五一」長假，官媒《央視》實地拍攝泰山景區人潮。（圖／翻攝 央視）

▲▼2021年大陸五一小長假謠傳泰山人擠人，景區澄清「假的」，防疫控管人潮。 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 2021,大陸五一長假人潮，上海外灘、大雁塔 。（圖／翻攝中新網、N視頻）

▲ 2021大陸「五一」長假人潮，上海外灘人流爆量 。（圖／翻攝中新網）

「五一」長假期間，大陸各地知名景點還是很難控管人潮。上海外灘截至5月1日20時30分許，單日累計客流已經突破42萬人次，暫態客流峰值達到6.1萬人，均創歷年「五一」同期歷史新高。西安大雁塔、河南開封清明上河園景區同樣大排長龍，大部分旅客要求戴上口罩，相較去年疫情年，民眾有「主動」防疫概念。

去年悶一整年，大陸民眾報復性出遊，綜合陸媒報導，北京八達嶺長城景區人山人海，景區5月1日、2日、3日網路購票人數達4875萬，遊客流量已經發布紅色預警信號，啟動一級應急響應。

▲▼ 2021,大陸五一長假人潮，上海外灘、大雁塔 。（圖／翻攝中新網、N視頻）

▲ 2021年大陸「五一」長假，西安大雁塔人潮。（圖／翻攝N視頻）

大陸交通運輸部也預計今年「五一」假期全國客運量2.65億人次，假期首日，預計全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量5637.3萬人次，比2020年同期增長111.5%。 其中，鐵路預計發送旅客1738.3萬人次，公路預計發送旅客3600萬人次，水路預計發送旅客110萬人次，民航預計發送旅客189萬人次。

此外，4月30日，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量4610.8萬人次，比2020年同期增長103.3%。 其中，鐵路發送旅客1483.6萬人次，公路發送旅客2867萬人次，水路發送旅客65.98萬人次，民航發送旅客194.22萬人次。

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