機師爆地勤進諾富特吹冷氣就被帶去隔離　華航查證「非事實」

▲諾富特飯店爆發群聚感染，外頭都是身穿防護衣人員，架起封鎖線防止人員進入。（圖／資料照／記者沈繼昌攝）

記者賴文萱／台北報導

華航諾富特案已超越部桃群聚事件，成為疫情爆發以來最大規模的染疫事件，近來傳出有地勤人員等車進去飯店吹冷氣就被帶走去隔離。對此，華航表示，經查4月29日華航撤離人員皆為機組員，網路謠傳含有地勤員工並非事實，特此澄清。

爆出群聚感染的諾富特飯店日前緊急將109名隔離中機師轉往陽明山台銀宿舍，不過有機師爆料宿舍環境極差，就像監獄一樣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今下午在記者會回應「當然希望大家賓至如歸，但我不認爲有髒亂情形，舒適度想必一定不太好，但從以前到現在，集中檢疫所都有做滿意度調查，都維持在93%~96%，其中一定有4%是不滿意的，當然有需要改善的地方，我們一定會改。」

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另外，日前傳出有地勤人員，在諾富特飯店撤離當天，只是等車的時候進去飯店一樓吹個冷氣，結果被發現就直接被帶去隔離。華航表示，針對4月29日指揮中心安排防疫旅館內人員撤離至集中檢疫所，經查當日撤離人員皆為機組員，網路謠傳含有地勤員工並非事實，特此澄清。

▲華航今日攜手桃市府、國軍化學兵強化環境清消，全力杜絕病毒傳播。（圖／華航提供）

華航強調，全力配合指揮中心規劃，安排機組員依規執行居家檢疫，特別感謝指揮中心及政府相關部門的協助與支持，感謝對華航機組員的妥適安排及細心照料。

面對疫情挑戰，華航沒有一刻鬆懈，嚴謹環視每個防疫細節及管理作業，確保全員衛生安全與健康。若機組員有任何防疫諮詢，可以透過健康自主管理系統及防疫專線詢問，即時提供機組員支持與協助。華航也鼓勵所有一線執勤的同仁及家屬施打疫苗，防疫路上彼此相互支持，攜手努力拉起抗疫的戰線，同心度過難關。

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